Výstava Králi oblohy v Budatínskom hrade predstavuje slovenské dravce

Žilina 27. októbra (TASR) - Považské múzeum (PM) v Žiline sprístupnilo v priestoroch Budatínskeho hradu výstavu Králi oblohy. Podľa hovorkyne múzea Magdalény Lackovej predstavuje bohatosť druhov dravých vtákov, ktoré žijú na Slovensku.



Doplnila, že autorom výstavy je zoológ PM Ján Kicko. "Dravce fascinujú ľudí oddávna. Obdivujú ich úžasné letové schopnosti aj dravý spôsob života, aj keď vo voľnej prírode nie je jednoduché ich pozorovať a pre mnohých ľudí sú zahalené rúškom tajomna. Prostredníctvom výstavy by sme ich preto chceli priblížiť verejnosti," vysvetlil.



Dravce sú podľa Lackovej zobrazené na veľkoplošných snímkach od slovenských fotografov. "Zachytené sú voľne v prírode, pri koristi, za letu či pri hniezdach. Fotografie sú doplnené dermoplastickými preparátmi z bohatých zbierok Považského múzea vrátane veľmi vzácnych druhov, ako napríklad sup bielohlavý či sokol bielopazúrový, ktorý je jediný na Slovensku," uviedla.



"Novinkou sú preparáty letiacich dravcov, ktoré ich najvernejšie zachytávajú tak, ako ich možno vidieť v prírode. Kadávery sa nám podarilo získať v úzkej spolupráci s viacerými správami Chránených krajinných oblastí Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR a národných parkov. Do výstavnej podoby ich spracoval preparátor PM Fedor Sedilek," dodal Kicko.



Súčasťou výstavy je aj model hniezda orla skalného v životnej veľkosti na strome či fotostena. "Výstavu budú dopĺňať bohaté sprievodné aktivity ako lektorované a tematické prednášky, tvorivé dielne či maľovanka pre deti. Výstava je prístupná počas prehliadky Budatínskeho hradu v čase otváracích hodín do septembra 2024," dodala Lacková.