Výstava Krása kovu ukáže amulety pravoslávnych vojakov cárskeho Ruska

Zemplínske Hámre 19. septembra (TASR) – Kovové ikony, kríže a sviatostky, malé krížiky na retiazke, ktoré boli neodmysliteľnou výbavou pravoslávnych vojakov cárskeho Ruska počas prvej svetovej vojny, predstavuje od soboty výstava Krása kovu v múzeu Hámorského náučného chodníka v obci Zemplínske Hámre v okrese Snina. Ako sa pre TASR vyjadril vlastník artefaktov Radovan Vrabeľ, podľa jeho vedomostí ide o najrozsiahlejšiu zbierku náboženských amuletov v rámci takzvaných militárií na Slovensku.



"Prvotne som bol zberateľom militárií z prvej svetovej vojny. Svoju zbierku som sa neskôr snažil zašpecifikovať a odlíšiť sa od ostatných zberateľov, začal som sa venovať zberateľstvu prioritne cárskej armády, cárskemu Rusku. Pri nakupovaní vecí do svojej zbierky som si všimol, že často sa s ostatnými militáriami predáva aj náboženský amulet, ktorý vojaci vlastnili," priblížil. Dnes sa v jeho zbierke nachádza približne 50 kovových ikon, 25 krížov a okolo 100 kusov sviatostiek. Podľa Vrabľa síce takéto amulety nie sú v zbierkach zberateľov militárií zvláštnosťou, zberatelia sa im však zvyčajne venujú len okrajovo.



Náboženské amulety pravoslávnych vojakov cárskeho Ruska nie sú podľa Vrabľových ďalších slov len znakom šťastia a lásky k Bohu. "Vo väčšine prípadov sú znakom a hmatateľnou spomienkou na biedu, strach o život a utrpenie ako pre civilistov, tak aj pre bojujúcich vojakov," tvrdí.



Výstava Krása kovu je doplnená aj o numizmatický materiál viažuci sa na geografickú oblasť okresu Snina zo zbierky predsedu Európskej zberateľskej spoločnosti (EZS) Jána Bocana. Obaja zberatelia sa v sobotu v Zemplínskych Hámroch v rámci podujatia Medzi troma hranicami predstavili aj ako autori publikácií, v ktorých okrem teoretických poznatkov predstavujú i vystavené artefakty.



Súčasťou dvojdňovej akcie mal byť aj prednáškový seminár o histórii regiónu a zberateľstve, z preventívnych dôvodov ho pre zaradenie Sninského okresu medzi "červené" zrušili. Bocan verí, že sa ho podarí zrealizovať v novembri, keď by sa mala výstava Krása kovu premiestniť do sninského kaštieľa. Turistický pochod "Neznačenými cestami za rašeliniskami Vihorlatu", na ktorom bude účastníkov sprevádzať certifikovaný turistický sprievodca a tiež mykológ, naplánovaný na nedeľu (20. 9.), sa uskutoční.



EZS vznikla v roku 2013 v Snine s cieľom zastrešovať aktivity zberateľov najmä v regióne. Keďže je podľa Bocana jej nosným pilierom aj regionálna história, verejnosti sa ju snažia spopularizovať práve prostredníctvom každoročného podujatia spájajúceho zberateľstvo, regionálnu históriu a turistiku. Miesto konania jeho štvrtého ročníka je v tejto súvislosti opodstatnené pre svoju históriu spracovania železnej rudy a tiež preto, že odtiaľ pochádzal prvý organizovaný numizmatik Sninského okresu Jozef Barna.