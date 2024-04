Výstava M. Rötlingovej odhaľuje vplyv sociálnych médií na vzťahy

Na snímke výtvarníčka Martina Rötlingová pripravuje centrálnu inštaláciu výstavy Oceán neistoty s ostrovmi prísľubov, ktorú otvorí 25. apríla 2024 v trenčianskom kreatívnom centre FOR MAAT. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Trenčín 25. apríla (TASR) - Skúmanie vplyvu sociálnych médií na medziľudské vzťahy ponúkne výstava Martiny Rötlingovej Oceán neistoty s ostrovmi prísľubov v trenčianskom kreatívnom centre For maat. Vernisáž je na programe vo štvrtok o 19.00 h, výstava potrvá do 15. mája. TASR o tom informovala kurátorka výstavy Nikoleta Bukovská.uviedla Bukovská.Autorku podľa vlastných slov inšpirovala osobná skúsenosť, keď po dlhšom období zostala sama.priblížila Rötlingová.Martina Rötlingová (1987) sa vo svojej tvorbe venuje prevažne figurálnej maľbe. Kriticky analyzuje ženské prežívanie vo vzťahu k digitálnym médiám. Študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici na fakulte výtvarného umenia. Má za sebou niekoľko samostatných a skupinových výstav a svoju tvorbu prezentuje i v zahraničí. V súčasnosti žije a pracuje v Antverpách.Rötlingová nadväzuje na dlhú tradíciu ženského aktu, zasadzuje ho však do ženskej skúsenosti. Preberá absolútnu moc nad vlastným telom a sebaprezentáciu berie do vlastných rúk. Ženský akt sa v jej podaní stáva nástrojom osobnostného oslobodenia a mužského zneistenia. Výstavu odporúčajú pre divákov od 15 rokov.