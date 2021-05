Výstava Made in Piešťany predstavuje piešťanskú výtvarnú scénu

Piešťany 4. mája (TASR) - Piešťanská mestská galéria (PMG) prináša novú výstavu s názvom Made in Piešťany. V nej predstavuje výber autorov spätých s piešťanským regiónom, prístupná bude vo výstavných priestoroch mestského kultúrneho strediska (MsKS) v kine Fontána do 20. júna. Informovala o tom dramaturgicko-kultúrna pracovníčka MsKS Miroslava Dlhá.



"Z názvu výstavy je jasné, že ide o náš domáci produkt," uviedla Dlhá. Celok tvorí skupina autorov, ktorí sú však podľa nej vo svojom výtvarnom prejave absolútne odlišní, pritom osobití a jedineční. Každý je originálnym prvkom v skladačke piešťanskej výtvarnej scény.



Na Made in Piešťany možno vidieť diela už nežijúcich autorov - Júliusa Kollera, konceptuálneho umelca, ktorého význam presiahol rodné Piešťany, či Alojza Klima, ktorý výtvarným prejavom reprezentuje geometrickú abstrakciu. "Výstava predstavuje dadaistický objekt Petra Kalmusa, kontrastujúci s perfekcionistickou romantikou fotografického konceptu Tomáša Wernera, divoký maliarsky prejav Martina Lukáča, estetiku ilustrátorskej dvojice známej ako Ové Pictures (Veronika Obertová a Michaela Čopíková) a hravý animačno-edukačný projekt Kriss Sagan: Mesto Snov," uviedla Dlhá. Kurátorom je vedúci galerijného oddelenia MsKS Martin Sedlák.



Mesto Snov je v rámci Made in Piešťany samostatným celkom, pracuje s možnosťami galerijnej a filmovej animácie. Aktívne zapája návštevníkov galérie, ktorí si prostredníctvom telefónu alebo tabletu dokážu rozhýbať vystavené obrazy. Návštevník končí svoju púť v úplne vymyslenom svete virtuálnej reality - v Meste snov. Projekt je podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, kurátorkou je Linda Blahová, technickú podporu zabezpečil Yahart.