Výstava Marie Antoinette pokračuje jesennou sériou podujatí
Krátky a búrlivý život Márie Antoinetty približujú nielen vystavené šaty, kostýmy, parochne, obrazy či nábytok, ale aj dva filmy.
Autor TASR
Bratislava 6. októbra (TASR) - Na Bratislavskom hrade pokračuje sériou sprievodných podujatí výstava Marie Antoinette: Z Viedne do Versailles až po gilotínu. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Šebestová. Výstavu venovanú poslednej francúzskej kráľovnej, ktorú už videlo vyše 30.000 ľudí, ozvláštnia prednášky i koncert.
Mária Antoinetta vyrastala vo Viedni v prostredí, kde hudba a tanec patrili k základom vzdelania, a medzi jej najobľúbenejšie nástroje patrila harfa. Keď v roku 1770 prišla ako štrnásťročná nevesta na francúzsky dvor, priniesla si so sebou nielen rakúskych skladateľov, ale aj lásku k hudbe, ktorá ovplyvnila vkus celej aristokracie. „Teraz majú návštevníci možnosť spoznať výstavu v novom kontexte vďaka hudobnému zážitku, prednáškam a ochutnávke francúzskych vín,“ dodáva Šebestová.
Upozorňuje na prednášku Beaty Greneche, herečky a koproducentky výstavy, ktorá sa uskutoční v predvečer výročia smrti Márie Antoinetty 15. októbra o 16.00 h. Témou bude proces s francúzskou kráľovnou, obvinenou z vlastizrady počas Veľkej francúzskej revolúcie. „Návštevníci sa dozvedia viac o Francúzskej revolúcii, páde monarchie, neúspešnej snahe kráľovnej utiecť za hranice Francúzska, aj o jej tragickom konci,“ poznamenáva Šebestová.
Do pozornosti dáva aj koncert v hradnej kaplnke. Podujatie pod názvom Tragický osud Márie Antoinetty: husľový recitál Judith Fliedl sa uskutoční 16. októbra o 18.00 h. V deň popravy Márie Antoinetty (1755-1793) zaznie husľový recitál rakúskej huslistky, ktorá ponúkne program zostavených z hudobných diel skladateľov od Johanna Sebastiana Bacha až po súčasnosť. Recitál doplní čítanie úryvkov zo životopisu Márie Antoinetty od Stefana Zweiga v podaní Beaty Greneche v slovenčine, chýbať nebude ochutnávka francúzskych vín.
Návštevníkov hradu čaká v sobotu 18. októbra o 18.00 h aj prednáška Ľubomíra Jančoka, absolventa parížskej Sorbonny a Univerzity Komenského v Bratislave, odborníka na literatúru, diplomaciu a etiketu, ktorý bude záujemcom prednášať o 300-ročnej histórii etikety vo francúzskom i československom prostredí. Vstup na prednášku v severných reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu je voľný.
Krátky a búrlivý život Márie Antoinetty približujú nielen vystavené šaty, kostýmy, parochne, obrazy či nábytok, ale aj dva filmy. Tie premietajú každú sobotu o 16.00 h v poslednej miestnosti výstavy. Ide o francúzsku historickú drámu Potopa, ktorá približuje osudy kráľa Ľudovíta XVI. a jeho manželky počas revolúcie, a snímku Kráľova milenka s Johnnym Deppom v úlohe kráľa Ľudovíta XV., prinášajúcu pohľad na život vo Versailles. „Obe snímky, ktoré už nie sú v bežnej kinodistribúcii, budú premietané aj počas jesene. Vstup je možný s platnou vstupenkou na výstavu,“ uzatvárajú organizátori.
