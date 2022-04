Výstava Medzimesto(m)telom(a)krajinou predstaví diela mladých umelcov

Nitra 13. apríla (TASR) – Nitrianska galéria predstaví diela študentov Katedry maľby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Výstava s názvom Medzimesto(m)telom(a)krajinou bude v priestore Galérie mladých sprístupnená 28. apríla.



Svoju tvorbu na nej predstavia študentky Natália Šimonová, Dominika Škorvánekova, Kristína Záhorová a študent Dávid Bátora. "Ich diela sa venujú témam mesto, človek a krajina. Vo svojich prácach zobrazujú stopy a zásahy človeka do mestskej i prírodnej krajiny. Zaoberajú sa tiež osobnou i kolektívnou históriou a pamäťou i plynutím času. A to všetko z pohľadu dnešných dvadsiatnikov," uviedol kurátor výstavy Omar Mirza.



Ako pripomenul, výstava Medzimesto(m)telom(a)krajinou potrvá v Galérii mladých do 12. júna.