Výstava Minulosť je dnes predstavuje podoby Dubnice nad Váhom

Dubnica nad Váhom 18. októbra (TASR) - Pôvodnú i súčasnú podobu jednotlivých lokalít Dubnice nad Váhom prináša výstava fotografií Minulosť je dnes v Kultúrnom dome v Dubnici nad Váhom. Informovala o tom vedúca oddelenia kultúry dubnickej radnice Zuzana Múkerová.



"Cieľom projektu je mladým ľuďom ukázať, ako žili naši predkovia v dobe bez sociálnych sietí, internetu, mobilov, televízie a inej modernej techniky. Skôr narodeným zas pripomíname ich mladosť a obdobie dospievania," priblížila Múkerová.



Podoba Dubnice nad Váhom sa podľa nej v čase pretvárala a v priebehu posledných desiatok rokov prešla mnohými zmenami. Mesto sa rozrástlo, podoba jednotlivých lokalít už nie je identická s tou spred niekoľkých rokov a zmenil sa aj vzhľad či funkcia budov v meste. Snímky približujú niektoré z historických udalostí v meste, pôvodné funkcie jednotlivých budov či úlohu inštitúcií, ktoré boli v tom čase obyvateľom k dispozícii.



Séria fotografií vznikla pri príležitosti osláv 830. výročia prvej písomnej zmienky o Dubnici nad Váhom. Po ich slávnostnom predstavení výstavu premiestnili do nového informačného centra na námestí.



"Aktuálne snímky poputovali do priestorov kultúrneho domu, kde sú obyvateľom opäť k dispozícii. Tu budú umiestnené približne do polovice novembra," uzavrela Múkerová.