Výstava múzeu v Košiciach prezentuje rôzne druhy žehličiek z minulosti

Košice 16. mája (TASR) - Príbeh vývoja žehlenia a žehličiek približuje najnovšia výstava v Slovenskom technickom múzeu (STM) v Košiciach. Pod názvom Medzi nami žehličkami prezentuje vývojový rad týchto nástrojov na žehlenie od začiatku 19. do polovice 20. storočia. Výstava po štvrtkovej vernisáži bude prístupná verejnosti až do februára 2025.



Návštevníci sa tak podľa múzea dozvedia o histórii a jednotlivých vývojových etapách žehlenia, ručného i strojového, spoznajú druhy žehličiek, ktoré boli v minulosti súčasťou našich domácností, a dokonca zistia, že dnešné žehlenie môže byť aj vášňou a dobrým relaxom.



Za výstavou stojí autorská dvojica kurátoriek Dagmar Lobodová a Monika Jahodová. Impulzom k jej vzniku bol dar kolekcie historických žehličiek a rôznych prídavných zariadení, ktoré STM prijalo do zbierkového fondu v minulom roku od košického rodáka žijúceho vo Švajčiarsku Andreja Hrica.



Kurátorka zbierky hutníctva STM Lobodová informovala, že predchodkyne dnešných moderných žehličiek boli oveľa ťažšie a ich používanie znamenalo pre gazdinky, krajčírov a krajčírky veľkú fyzickú záťaž. Ešte pred 100 rokmi bola štandardná hmotnosť žehličiek pre domácnosť tri a viac kilogramov. Žehlenie sa vyznačovalo aj vysokými teplotami a horúčavou. Žehličky sa zahrievali plynom, liehom, ešte predtým dreveným uhlím alebo nahrievaním na platni kachlí, sporáka či rozpálenými železnými alebo liatinovými vložkami. A boli aj časy, keď sa textil žehlil len za studena.



"Výstava je obohatená o súvisiace artefakty z viacerých špecializovaných zbierok zbierkového fondu múzea a predpokladáme, že bude obohatením a pohladením na duši všetkých návštevníkov," uviedla autorka výstavy.



Súčasťou vernisáže je aj uvedenie príležitostného kalendára múzea. K výstave STM pripravilo mnoho sprievodných podujatí pre širokú verejnosť, najbližšie už počas Košickej noci múzeí a galérií 2024. "Edukačné aktivity a tvorivé workshopy predstavia žehličky úplne inak, ako ich poznáme. Návštevníci sa môžu tešiť aj na maľovanie so žehličkou, tzv. enkaustiku," doplnila generálna riaditeľka STM Zuzana Šullová.