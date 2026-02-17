< sekcia Regióny
Výstava Múzy skryté v kameňoch predstaví premeny hradu Bystrica
Cieľom výstavy je prostredníctvom maľby a starobylých fotografií pripomenúť, ako sa hrad a jeho okolie menilo v čase, najmä od začiatku 20. storočia až do súčasnosti.
Autor TASR
Považská Bystrica 17. februára (TASR) - Vizuálna prezentácia hradu Bystrica a jeho okolia vrátane považskobystrickej mestskej časti Považské Podhradie je ústrednou témou historicko-umeleckej výstavy Múzy skryté v kameni. Začne sa vo štvrtok (19. 2.) vo výstavných priestoroch Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. Informovala o tom projektová manažérka múzea Monika Roncová.
„Výstavný projekt je výsledkom spolupráce múzea so Zlaticou Jurisovou Pleškovou, ktorá je členkou Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave a jej tvorbu možno obdivovať nielen v galériách na Slovensku, ale aj v zahraničí. Garantkou výstavného projektu je historička Dominika Kukučová,“ uviedla manažérka.
Cieľom výstavy je prostredníctvom maľby a starobylých fotografií pripomenúť, ako sa hrad a jeho okolie menilo v čase, najmä od začiatku 20. storočia až do súčasnosti. Kolekcie pohľadníc a fotografií budú dopĺňať obrazy Jurisovej Pleškovej, ktorá už dlhé roky zachytáva podoby hradu Bystrica a jeho okolia na plátne prostredníctvom rozmanitých techník.
Výstava Múzy skryté v kameni bude pre verejnosť otvorená vernisážou vo štvrtok o 17.00 h, potrvá až do 15. mája.
„Výstavný projekt je výsledkom spolupráce múzea so Zlaticou Jurisovou Pleškovou, ktorá je členkou Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave a jej tvorbu možno obdivovať nielen v galériách na Slovensku, ale aj v zahraničí. Garantkou výstavného projektu je historička Dominika Kukučová,“ uviedla manažérka.
Cieľom výstavy je prostredníctvom maľby a starobylých fotografií pripomenúť, ako sa hrad a jeho okolie menilo v čase, najmä od začiatku 20. storočia až do súčasnosti. Kolekcie pohľadníc a fotografií budú dopĺňať obrazy Jurisovej Pleškovej, ktorá už dlhé roky zachytáva podoby hradu Bystrica a jeho okolia na plátne prostredníctvom rozmanitých techník.
Výstava Múzy skryté v kameni bude pre verejnosť otvorená vernisážou vo štvrtok o 17.00 h, potrvá až do 15. mája.