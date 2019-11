Výstava N89 Cesta k slobode predstavuje kľúčové udalosti Novembra 89

Bratislava 15. novembra (TASR) - Slovenské národného múzeum (SNM) - Historické múzeum otvorilo vo štvrtok (14. 11.) výstavu s názvom N89 Cesta k slobode, ktorá predstavuje kľúčové udalosti Novembra '89. Inštalovaná je na 3. poschodí Bratislavského hradu.



Začiatok výstavy je zasadený do polovice 80. rokov 20. storočia a návštevník má možnosť spoznať alebo si pripomenúť hlavné obmedzenia slobody v komunistickom Československu. "Demokraciu a slobodu dnes vnímame ako samozrejmosť. Výstavou by sme radi poukázali aj na to, že každý jednotlivec má možnosť svojimi činmi a rozhodnutiami ovplyvniť ich mieru a podobu," približuje spoluautorka výstavy Lenka Lubušká z SNM - Historického múzea.



Vďaka spolupráci s mnohými inštitúciami a desiatkami súkromných osôb, môže návštevník výstavy vidieť aj dodnes nevystavované predmety, ktoré sú doplnené multimediálnymi prvkami. Cesta za slobodou je ukončená prvými slobodnými voľbami a symbolicky aj zničením Pamätníka Klementa Gottwalda, ako i premenovaním Gottwaldovho námestia na Námestie slobody. "Bol to práve pád komunistického režimu v novembri 1989, ktorý nám vydláždil cestu k slobode. Nepochybne ide o jeden z najvýznamnejších míľnikov moderných slovenských dejín," dodáva Peter Jašek z Ústavu pamäti národa (ÚPN).



Udalosti Novembra '89 si SNM - Historické múzeum pripomenie počas nadchádzajúceho víkendu viacerými sprievodnými podujatiami. Ako TASR informovala vedúca oddelenia prezentácie Andrea Litváková, v sobotu (16. 11.) sa začne predaj nulovej euro bankovky s motívom Nežnej revolúcie. Bankovku bude možné kúpiť v múzejnom obchode pod Čestným nádvorím na Bratislavskom hrade od 9.00 h.



Veľkoplošná 3D projekcia, tzv. video mapping pod taktovkou Ústavu technológií a inovácií, sa premietne na fasáde Bratislavského hradu v nedeľu (17. 11.) o 18.00, 19.00 a 20.00 h. Mapping symbolicky zobrazuje atmosféru a emócie revolučných dní.



V nedeľu sa v uliciach Bratislavy ocitne deväť historických a retro vozidiel, ktoré jazdili v Bratislave v 80. rokoch. Pôjde aj o tie vozidlá, aké pred 30 rokmi vozili študentov na protesty. "SNM – Historické múzeum v spolupráci s Dopravným podnikom vypraví vozidlá, oblepí ich dobovými plagátmi a vypraví smerom na Bratislavský hrad," dodala s tým, že historické trolejbusy a autobus budú premávať na Špeciálnej linke N89 po trase Nemocnica sv. Michala - Medická záhrada - Kollárovo námestie (Vysoká) - Hodžovo námestie - Bratislavský hrad - Červený kríž - Horský park Búdková. Jazdiť budú zadarmo v 20-minútovom intervale od 12.00 do 18.00 h.



Historické električky budú premávať na okružnej linke s rovnakým označením N89 po trase: SND (Hviezdoslavovo námestie) - Námestie SNP - Obchodná - Vysoká (Kollárovo námestie) - Blumentál - Vazovova - Špitálska - Námestie SNP - tunel - Most SNP - SND. Jazdiť budú zadarmo v 20-minútovom intervale od 12.00 do 18.00 h. Okrem toho budú vypravené dve súpravy retro električiek Tatra T3M a T3SUCS na bežné linky 3 a 9, ktoré prepájajú Raču s centrom mesta a Ružinovom.