Výstava na Bojnickom zámku prezentuje múzeum očami návštevníkov

Bojnice 27. mája (TASR) - Bojnický zámok počas podujatí, prehliadok či sobášov v minulosti približuje výstava Múzeum očami návštevníkov za posledných 75 rokov. Expozíciu fotografií od návštevníkov od roku 1950 až do roku 2025 pripravilo Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Bojnice pri príležitosti 75. výročia svojho založenia, verejnosť si ju môže pozrieť do 31. októbra. TASR o tom informovala asistentka riaditeľa múzea Kamila Píšová.



„Výsledkom tohto jedinečného projektu je prezentácia viac ako 200 fotografií od viac ako 50 priaznivcov múzea, najmä z rokov 1950 až 2025, ktoré dokumentujú jedinečné pohľady, momenty i emócie,“ uviedla Píšová.



Návštevníci na výstave podľa nej nájdu čiernobiele i farebné fotografie rozdelené do šiestich kategórií - sobáše, uvítania detí, podujatia, prechádzky v okolí zámku, návštevy múzea a zákulisie. „Každá z fotografií reprezentuje originálne zobrazenie neopakovateľného momentu skutočnej osoby v konkrétnom čase prostredníctvom objektívu,“ skonštatovala.



Výstavu múzeum inštalovalo v priestoroch Stĺpovej siene a je súčasťou prehliadkovej trasy.