Výstava na Bojnickom zámku prezentuje obrázky na skle
Autor TASR
Bojnice 19. januára (TASR) - Diela bývalého dlhoročného riaditeľa Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice Jána Papca a jeho matky Anny Papcovej prezentuje výstava Obrázky na skle a iné s podtitulom Ľudová zbožnosť, krása, fantázia na Bojnickom zámku. Návštevníci si ju môžu pozrieť do konca januára. SNM - Múzeum Bojnice o tom informovalo na svojom webe.
Tvorba Papca nadväzuje na bohatú tradíciu maľby na skle. „V jeho dielach sa stretáva každodennosť vidieckeho života so zbožnosťou. Svätci, ľudové zvyky, rozprávkové bytosti či symboly prírody vytvárajú mozaiku príbehov, ktoré sú zároveň intímne aj univerzálne. Autor využíva tradičné motívy, no obohacuje ich vlastným rukopisom, humorom i poetikou,“ priblížilo múzeum.
Popri maľbách na skle sú podľa neho súčasťou výstavy aj práce inšpirované tkanými kobercami autorovej matky, geometrické farebné kompozície pripomínajúce detský kaleidoskop či diela, v ktorých sa prelínajú spomienky, symbolika a fantázia. „Výstava je poctou ľudovému umeniu, koreňom, z ktorých vyrastáme, aj tvorivej slobode, ktorá otvára nové pohľady na tradíciu. Každý obraz nesie svoj vlastný príbeh, či už životný, duchovný alebo snový,“ dodalo.
