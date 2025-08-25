< sekcia Regióny
Výstava na Bojnickom zámku približuje tvorbu J. Papca
Jeho tradičnú maľbu na sklo si tam návštevníci môžu pozrieť v klubovni Huňadyho sály do 31. októbra.
Autor TASR
Bojnice 25. augusta (TASR) - Tvorbu bývalého dlhoročného riaditeľa Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice Jána Papca približuje nová výstava na Bojnickom zámku Ján Papco: Obrázky na skle. Jeho tradičnú maľbu na sklo si tam návštevníci môžu pozrieť v klubovni Huňadyho sály do 31. októbra. TASR o tom informovala referentka pre styk s verejnosťou SNM - Múzea Bojnice Lenka Poláková.
„Papco je neodmysliteľne spätý s históriou SNM - Múzea Bojnice, kde pôsobil aj ako jeho riaditeľ. Popri odbornej práci sa venoval aj umeleckej tvorbe - ako výtvarník sa špecializoval na tradičnú maľbu na sklo, z ktorej dodnes čerpá inšpiráciu v duchu slovenského ľudového umenia,“ načrtla Poláková.
Od 70. rokov 20. storočia podľa nej Papco spolupracoval s ľudovoumeleckými družstvami a Ústredím ľudovej umeleckej výroby, pre ktoré vytváral obrázky inšpirované ľudovou tradíciou. „V 80. rokoch 20. storočia vystavoval v Bratislave, Prahe a iných mestách. Jeho diela sú dnes súčasťou zbierok významných inštitúcií - SNM, Slovenskej národnej galérie, Národného múzea v Prahe a nachádzajú sa aj v súkromných zbierkach doma i v zahraničí,“ dodala.
