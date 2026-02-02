< sekcia Regióny
Výstava na Bratislavskom hrade predstavuje tvorbu Svitlany Dudenko
Svitlana Dudenko je umeleckou architektkou, dizajnérkou, maliarkou a grafičkou.
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Galéria na Západnej terase Bratislavského hradu vystavuje tvorbu významnej ukrajinskej maliarky a grafičky Svitlany Dudenko. Samostatná výstava, ktorú slávnostne otvorili v piatok (30. 1.), spája retrospektívne diela s novými prácami. Ako ďalej uvádza organizátor, výstava predstavuje vývoj autorkinho umeleckého myslenia medzi klasickou tradíciou a súčasnou filozofiou obrazu.
„Svitlana maľuje krásu. Vďaka talentu vie každým obrazom darovať optimizmus a radosť,“ uvádza kurátor výstavy, teoretik umenia Ľuboslav Moza. Tvorbu Dudenko označil za „umenie zrelosti“ s nadčasovým charakterom a vysokou galerijnou kvalitou.
Autorka na aktuálnej výstave predstavuje výber diel z posledných rokov, v ktorých sa stretáva maľba, grafika a zmiešané techniky. Hlavným motívom výstavy je hľadanie vnútornej stability v čase súčasných výziev. Kľúčové dielo „Čo drží vtáky vo vzduchu?“ symbolizuje odolnosť a duchovnú silu človeka.
Svitlana Dudenko je zaslúžilá umelkyňa Ukrajiny. „Je zakladateľkou umeleckého smeru Kozmo-orfický symbolizmus (KOS) - osobitého vizuálneho jazyka, ktorý nadväzuje na tradície ukrajinského avantgardu, symbolizmu a orfizmu,“ približuje Moza výtvarníčku, ktorej diela pracujú s dynamickou geometriou, rytmom farby a línie. „Vytvárajú priestor pre vnútorné sústredenie a nádej,“ dodáva kurátor k dielam umelkyne, ktorá v súčasnosti žije a tvorí v Bratislave, kde obohacuje kultúrny priestor o ukrajinskú umeleckú skúsenosť.
Svitlana Dudenko je umeleckou architektkou, dizajnérkou, maliarkou a grafičkou. Absolvovala architektúru na Charkovskej národnej univerzite, kde získala titul kandidátky vied. Následne ako docentka prednášala na katedre monumentálneho a dekoratívneho umenia na Charkovskej štátnej akadémii dizajnu a umenia. Je autorkou kníh o porceláne, sumarizuje jeho značky v medzinárodnom priestore. Je zakladateľkou a kurátorkou Charkovskej obrazovej galérie Smalta.
Výstava potrvá do 10. februára.
