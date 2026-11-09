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Výstava na Budatínskom hrade predstavuje drotárskych majstrov
Výstava je výsledkom tvorivej dielne, ktorá sa uskutočnila v prvej polovici septembra na Budatínskom hrade.
Autor TASR
Žilina 9. novembra (TASR) - Originálne diela účastníkov 32. ročníka Stretnutia drotárskych majstrov predstavuje výstava s názvom Humor - korenie života inštalovaná na Budatínskom hrade. Ako informovala Sabina Pavlíková z Považského múzea v Žiline, návštevníci môžu prostredníctvom rozmanitých umeleckých objektov spoznať, ako sa dá tradičné drotárske remeslo prepojiť s humorom, iróniou a satirickým pohľadom na svet.
Výstava je výsledkom tvorivej dielne, ktorá sa uskutočnila v prvej polovici septembra na Budatínskom hrade. Do projektu sa zapojilo viac ako 60 autorov, pričom 50 z nich sa zúčastnilo aj samotného tvorivého stretnutia. Podujatie je dlhodobým projektom Považského múzea, ktorý vznikol začiatkom 90. rokov s cieľom podporovať zachovanie a rozvoj drotárstva.
Od roku 1995 sa účastníci venujú spoločnej tematickej úlohe, ktorá podnecuje ich tvorivosť a umožňuje porovnávať rozličné autorské prístupy k tradičnej práci s drôtom. „Tohtoročná téma vznikla v spolupráci s občianskym združením Galéria drôtu ako reakcia na súčasnú spoločenskú atmosféru, poznačenú napätím, agresivitou a problémami v medziľudských vzťahoch,“ priblížila Pavlíková.
Tvorcovia sa s náročnou témou vyrovnali prostredníctvom originálnych objektov, plastík, priestorových inštalácií, reliéfnych obrazov, šperkov a dekoratívnych predmetov. „Ich diela čerpajú námety z každodenného života i spoločenského diania. Nechýba irónia, sarkazmus, satiry, paródia, čierny, ale aj láskavý humor,“ doplnila kurátorka výstavy a historička drotárstva Katarína Hallonová.
Výstava sa koná v priestoroch Budatínskeho hradu a verejnosti je prístupná počas otváracích hodín múzea. Potrvá do 29. novembra, od decembra bude jej časť inštalovaná v Pamätnej izbe drotárstva v Dlhom Poli.
Výstava je výsledkom tvorivej dielne, ktorá sa uskutočnila v prvej polovici septembra na Budatínskom hrade. Do projektu sa zapojilo viac ako 60 autorov, pričom 50 z nich sa zúčastnilo aj samotného tvorivého stretnutia. Podujatie je dlhodobým projektom Považského múzea, ktorý vznikol začiatkom 90. rokov s cieľom podporovať zachovanie a rozvoj drotárstva.
Od roku 1995 sa účastníci venujú spoločnej tematickej úlohe, ktorá podnecuje ich tvorivosť a umožňuje porovnávať rozličné autorské prístupy k tradičnej práci s drôtom. „Tohtoročná téma vznikla v spolupráci s občianskym združením Galéria drôtu ako reakcia na súčasnú spoločenskú atmosféru, poznačenú napätím, agresivitou a problémami v medziľudských vzťahoch,“ priblížila Pavlíková.
Tvorcovia sa s náročnou témou vyrovnali prostredníctvom originálnych objektov, plastík, priestorových inštalácií, reliéfnych obrazov, šperkov a dekoratívnych predmetov. „Ich diela čerpajú námety z každodenného života i spoločenského diania. Nechýba irónia, sarkazmus, satiry, paródia, čierny, ale aj láskavý humor,“ doplnila kurátorka výstavy a historička drotárstva Katarína Hallonová.
Výstava sa koná v priestoroch Budatínskeho hradu a verejnosti je prístupná počas otváracích hodín múzea. Potrvá do 29. novembra, od decembra bude jej časť inštalovaná v Pamätnej izbe drotárstva v Dlhom Poli.