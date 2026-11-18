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Výstava na Budatínskom hrade predstavuje tvorbu Kristíny Rambousek
Výstava Hlboko zakorenené bude prístupná pre návštevníkov Budatínskeho hradu do 31. januára 2027 v čase otváracích hodín kaplnky.
Autor TASR
Žilina 18. novembra (TAS) - Výber z tvorby mladej výtvarníčky Kristíny Rambousek predstavuje nová výstava Hlboko zakorenené inštalovaná v kaplnke Budatínskeho hradu. Ako informovala marketingová pracovníčka Považského múzea v Žiline Sabina Pavlíková, prevažne veľkoformátové abstraktné maľby vyjadrujú autorkin intímny vzťah k prírode, vnímanie a prežívanie konkrétnych situácií a procesov, ktoré sa v nej odohrávajú.
Autorka vo svojej tvorbe nachádza paralely medzi prírodnými procesmi a ľudskou psychikou. „Neoddeliteľnou súčasťou významovej roviny jej diel je rituálny proces ich vzniku. Ten sa začína pobytom v prírode a zberom bylín, na ktoré nadväzuje príprava vlastných prírodných tušov. V celom procese autorka vedome nadväzuje na činnosť svojej starej mamy - bylinkárky, pričom ju posúva do tvorivej umeleckej roviny,“ priblížila Pavlíková.
Doplnila, že autorkino chápanie vlastnej tvorby predstavuje názorný príklad medzigeneračného prenosu environmentálnej identity. „Ten zásadným spôsobom formuje vnímanie prírody ako zdroj pokoja, úcty a vzájomnej prepojenosti. Zároveň posilňuje pocit rodinnej kontinuity a umožňuje uchovávanie, ale aj individuálnu interpretáciu zdedených vzorcov správania, emócií, spôsobov uvažovania a hodnôt,“ uviedla Pavlíková.
Samotná výtvarníčka poznamenáva, že Hlboko zakorenené možno vnímať ako uvažovanie o neviditeľných väzbách medzi minulosťou a prítomnosťou, medzi osobnou pamäťou a materiálnym svetom. „Dedičstvo sa tu neobjavuje ako uzavretý súbor hodnôt, ktoré je potrebné uchovať v pôvodnej podobe, ale ako živý proces pokračovania a premeny. To, čo má svoje korene v minulosti, sa prostredníctvom individuálnej skúsenosti stáva súčasťou nového osobitého jazyka,“ dodala Rambousek.
Výstava Hlboko zakorenené bude prístupná pre návštevníkov Budatínskeho hradu do 31. januára 2027 v čase otváracích hodín kaplnky.
Autorka vo svojej tvorbe nachádza paralely medzi prírodnými procesmi a ľudskou psychikou. „Neoddeliteľnou súčasťou významovej roviny jej diel je rituálny proces ich vzniku. Ten sa začína pobytom v prírode a zberom bylín, na ktoré nadväzuje príprava vlastných prírodných tušov. V celom procese autorka vedome nadväzuje na činnosť svojej starej mamy - bylinkárky, pričom ju posúva do tvorivej umeleckej roviny,“ priblížila Pavlíková.
Doplnila, že autorkino chápanie vlastnej tvorby predstavuje názorný príklad medzigeneračného prenosu environmentálnej identity. „Ten zásadným spôsobom formuje vnímanie prírody ako zdroj pokoja, úcty a vzájomnej prepojenosti. Zároveň posilňuje pocit rodinnej kontinuity a umožňuje uchovávanie, ale aj individuálnu interpretáciu zdedených vzorcov správania, emócií, spôsobov uvažovania a hodnôt,“ uviedla Pavlíková.
Samotná výtvarníčka poznamenáva, že Hlboko zakorenené možno vnímať ako uvažovanie o neviditeľných väzbách medzi minulosťou a prítomnosťou, medzi osobnou pamäťou a materiálnym svetom. „Dedičstvo sa tu neobjavuje ako uzavretý súbor hodnôt, ktoré je potrebné uchovať v pôvodnej podobe, ale ako živý proces pokračovania a premeny. To, čo má svoje korene v minulosti, sa prostredníctvom individuálnej skúsenosti stáva súčasťou nového osobitého jazyka,“ dodala Rambousek.
Výstava Hlboko zakorenené bude prístupná pre návštevníkov Budatínskeho hradu do 31. januára 2027 v čase otváracích hodín kaplnky.