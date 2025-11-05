< sekcia Regióny
Výstava Na cestách s umením predstaví bábkarský rod Sajkovcov
Nová expozícia predstaví originálne dobové dokumenty i rodinné svedectvá.
Autor TASR
Levice 5. novembra (TASR) – Regionálne osvetové stredisko (ROS) v Leviciach v stredu sprístupní novú expozíciu venovanú bábkarskému rodu Sajkovcov. Výstava s názvom Na cestách s umením potrvá v priestoroch ROS do 12. decembra.
Ako pripomenuli organizátori, členovia kočovného rodu Sajkovcov boli priekopníkmi bábkarského a pouličného umenia na Slovensku. „Impulzom k vzniku výstavy je 100. výročie narodenia levického rodáka Tibora Sajku, významného slovenského bábkara,“ uviedlo ROS.
Nová expozícia predstaví originálne dobové dokumenty i rodinné svedectvá. Jej súčasťou sú aj vzácne bábky zo zbierok Múzea bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň. „Slávnostná vernisáž sa uskutoční v stredu o 17.00 h v galérii ROS v Leviciach za účasti členov rodiny Sajkovcov. Prítomná bude aj manželka Tibora Sajku, Anna, ktorá tento rok oslávila 90 rokov,“ doplnili organizátori.
