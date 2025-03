Výstava na košickej univerzite pripomína obete vojny na Ukrajine

Košice 15. marca (TASR) - Rusko-ukrajinskú vojnu a jej dôsledky pripomína aktuálna výstava Neodovzdané diplomy, ktorú otvorili na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Putovná výstava fotografií uctieva pamiatku 40 ukrajinských študentov, ktorí nemali možnosť úspešne ukončiť štúdium, pretože vo vojne zahynuli. Informovala o tom hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.



"Diplomy prezentujú životné príbehy zosnulých študentov i tragické okolnosti ich smrtí. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je pripomenúť našim študentom osudy ich rovesníkov, ako aj deklarovať, že vojna v plnom rozsahu stále pokračuje a počet nevinných obetí pribúda," uviedla hovorkyňa.



Výstavu otvorili 3. marca v areáli Filozofickej fakulty UPJŠ a do 11. apríla bude v týždňových intervaloch putovať postupne po ďalších fakultách - verejnej správy, právnickej, lekárskej a prírodovedeckej.



"Na Ukrajine trvá vojna už tretí rok, každý jeden deň sú zmarené životy a zničené osudy nevinných ľudí, ich príbehy by sa zmestili do niekoľkých kníh. Jedným z najdôležitejších cieľov projektu je ukázať celému svetu, že vojna je veľké nešťastie a že ľudský život by mal vždy byť tou najcennejšou hodnotou," uviedla spoluorganizátorka výstavy Elena Lykhota.



Od prvého výročia začiatku vojenského konfliktu 24. februára 2023 sa v rámci medzinárodného projektu Unissued Diplomas konalo už viac ako 250 výstav v 30 krajinách a na viac ako 100 univerzitách.