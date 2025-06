Výstava na Oravskom hrade poukazuje na vonkajšiu a vnútornú krásu ľudí

Oravský Podzámok 23. júna (TASR) - Autorskú výstavu s názvom Labute od Jána Nehoslava Vrabca otvorilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v Citadele Oravského hradu. Ako informovalo Oravské múzeum, Nehoslav Vrabec je turčiansky výtvarník, maliar, grafik, ilustrátor a autor niekoľkých kníh pre deti.



Podľa riaditeľky Oravského múzea Márie Jagnešákovej majú v sebe vystavené diela silnú symboliku, ktorá poukazuje nielen na vonkajšiu, ale aj vnútornú krásu ľudí, slovanstvo. „Pozývam všetkých, ktorí majú radi umenie, aby prišli a načerpali z tejto výstavy novú, pozitívnu energiu, ktorá je v dnešnej dobe taká potrebná. Verím, že aj táto výstava bude veľkým prínosom pre návštevníkov Oravského hradu,“ uviedla riaditeľka Oravského múzea.



Kurátorkou výstavy je Leonarda Vrabcová, ktorá priblížila posolstvo autorových vystavených diel. „Žijeme vo svete maliarovej fantázie. Všetky sme rozdielne, no v niečom také rovnaké. To, čo v nás maliar nachádza, je neha. Sme maliarove labute,“ dodala Vrabcová.



Výstavu si návštevníci budú môcť pozrieť do 30. septembra.