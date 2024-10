Výstava na prešovskej univerzite priblíži diela srbských autorov

Prešov 2. októbra (TASR) - Diela mladých srbských výtvarníkov priblíži výstava s názvom Od bohyne k Bohorodičke, vdýchnuté Božím Duchom. Vernisáž sa uskutoční v stredu o 14.00 h v priestoroch Pravoslávnej bohosloveckej fakulty (PBF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove. Podujatie organizuje občianske združenie (OZ) Cyrilometodiada, nadácia Pro Patria a Spolok Srbov na Slovensku. Koná sa pod záštitou veľvyslanca Srbskej republiky v SR Aleksandra Nakiča. TASR o tom informovala predsedníčka OZ Cyrilometodiada Daniela Suchá.



"Výstava obrazov Od bohyne k Bohorodičke, vdýchnuté Božím Duchom, vznikla ako plod dvoch duchovných tvorivých kresťanských umeleckých dielní, a to v lokalitách Donja Branjevina v Srbskej republike a Devín v Slovenskej republike, ktorých cieľom je združovať nadaných, vzdelaných maliarov v oboch krajinách, ako aj mimo nich, aby boli svedkami Božieho slova prostredníctvom maľby," uviedol výtvarník Filip Džolič.



Výtvarné práce študentov Nikolu Mitiča, Miroslava Janinja, Teodory Petkovič, Ivany Čuturič a Filipa Džoliča vznikli v spolupráci združenia Cyrilometodiada a pravidelnej umeleckej tvorivej dielne s názvom Od bohyne k Bohorodičke, ktorá sa zrodila na archeologickom nálezisku Donja Branjevina v obci Odžaci v Srbsku. Umelci v júni 2023 vytvorili umelecké diela na Slovensku, na Devíne.



"Tak ako umelci praveku tvorili a prispievali k rozvoju svojej kultúry, aj dnes sa umelci snažia prispieť ku kultúre rozvíjaním svojho individuálneho rozmýšľania o svete. Ašpiráciou študentov tvorivej dielne je výtvarným jazykom odhaliť, poukázať a prezentovať dnešnému človeku jeho korene a tradície, ktoré nás všetkých, a najmä slovenský a srbský národ, spájajú. A to všetko s cieľom prispievať k rozvoju hrdosti na svoj národ a slovanský pôvod, ako aj šíriť kresťanskú vieru, slovo a pravdu," povedala Suchá.



Každý z umelcov má podľa jej slov charakteristický rukopis, štýl. "To, čo tvorí celok, je téma, spoločná inšpirácia, ktorá hovorí o hlbokom spletitom duchovnom dedičstve kompletného slovanského, ako aj celého ľudského rodu. Obrazy nie sú ikony, obrazy nepredstavujú konkrétne osobnosti alebo výjavy zo Svätého písma, ale sú ovocím vnuknutia Ducha Svätého," dodala Suchá.



Výstava bude prístupná verejnosti do 30. októbra.