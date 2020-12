Výstava na Trenčianskom hrade predstavuje životné udalosti roľníkov

Trenčín 2. decembra (TASR) – Pohľad na životné zvyky roľníkov na strednom Považí prináša výstava na prízemí Kasárne na Trenčianskom hrade. Výstavu nazvanú Život roľníka sprístupnilo Trenčianske múzeum, potrvá do 25. apríla budúceho roka.



Ako informoval kurátor výstavy Martin Malo, narodenie, svadba a smrť patria k životným medzníkom, ktoré boli od nepamäti sprevádzané rozličnými prvkami tradičnej ľudovej kultúry. Duchovné a spoločenské potreby človeka uspokojovali ľudové zvyky, obrady, rituály, povery a obyčaje. Podľa povier bolo napríklad možné ovplyvniť aj pohlavie dieťaťa, preto naši prastarí rodičia už pri počatí kládli pod posteľ sekeru.



„Obrady a obyčaje, ako úkony majúce ovplyvniť osobný život a činnosť človeka, sa vo vidieckom prostredí vyskytovali už v súvislosti s počatím. Ich rôznorodosť možno pozorovať vo vzťahu k pôrodu a šestonedeliu, krstu a krstinám, svadbe, smrti a pohrebu. Symbolika vystavených predmetov je v niektorých prípadoch zjavná (posteľ pre rodičku, kolíska, kríž), v ďalších sa viaže na poverové predstavy (kuvik). Party poukazujú na nevesty, kútnou plachtou sa ešte do prvej svetovej vojny oddeľoval v sedliackom dome priestor pre ženu po pôrode“, priblížil Malo.



Výstava je doplnená textami, v ktorých je v časovej postupnosti prerozprávaný životný príbeh roľníka Jana od jeho narodenia až po jeho cestu na cintorín. Príbeh Jana a jeho rodiny odhaľuje tajomné i prekvapivé tradície, ktoré sa v minulosti dodržiavali v dedinke neďaleko Trenčína.



Výstavou Trenčianske múzeum v Trenčíne predstavuje rozmanitosť etnologických zbierok, a súčasne približuje život roľníckej rodiny v minulosti, čím prináša odkaz pre mladšie generácie so snahou zachovať dedičstvo našich predkov s jeho jedinečnými znakmi a zvláštnosťami. Návštevníci si môžu výstavu pozrieť počas otváracích hodín - každý deň od 9.00 do 17.00 hod.