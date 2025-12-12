< sekcia Regióny
Výstava na Trenčianskom hrade prezentuje kostýmy z rozprávok
Výstava prináša jedinečnú kolekciu 28 dámskych dobových kostýmov princezien a dvorných dám požičaných z filmových štúdií Barrandov.
Autor TASR
Trenčín 12. decembra (TASR) - Kasáreň Trenčianskeho hradu ožila historickými dámskymi kostýmami z rozprávok. Výstava Ó, šaty prezentuje od piatka do 18. januára budúceho roku takmer tri desiatky dámskych dobových kostýmov. Informovala o tom vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea v Trenčíne Katarína Špačková.
Výstava prináša jedinečnú kolekciu 28 dámskych dobových kostýmov princezien a dvorných dám požičaných z filmových štúdií Barrandov. V šatách sa natáčali príbehy, ako Císařův pekař, pekařův císař, Ať žijí duchové, Nejkrásnější hádanka či Jak se budí princezny.
Dobové dámske kostýmy vystavujú v špecifickej inštalácii doplnenej o zámocký nábytok či povinné vybavenie každej pravej dvornej dámy - pudrenky, flakóniky, zrkadielka či dobový porcelán zo zbierok Trenčianskeho múzea. Nechýbajú ani tvorivé dielne, kde si malí i veľkí návštevníci môžu vyrobiť vlastný módny doplnok.
Návštevníci Trenčianskeho hradu si môžu výstavu pozrieť v rámci hradných okruhov. Výstavný priestor je bezbariérový.
