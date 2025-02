Výstava na UPJŠ pripomína oslobodenie Košíc a teror nyilašovcov

Košice 10. februára (TASR) - Interaktívnu výstavu Memento hominis - Pamätaj na ľudskosť otvorili v pondelok na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Koná sa pri príležitosti 80. výročia oslobodenia Košíc spod nyilašovského režimu.



Projekt "Memento hominis" realizujú študenti fakulty pod vedením Alžbety Śnieżko z katedry histórie. Ide o výstup z predmetu história vo verejnom priestore, ktorý študenti absolvovali. Projekt kombinuje vizuálne umenie s edukatívnymi prvkami a je navrhnutý tak, aby oslovil širokú verejnosť vrátane žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl.



"Týmto podujatím chceme predovšetkým vyslať jasný signál, že je nesmierne dôležité hovoriť aj o tých udalostiach z našej histórie, na ktoré nemôžeme byť v žiadnom prípade hrdí, avšak majú o to väčší potenciál poukázať na význam demokracie a ochrany ľudských práv v našej prítomnosti," uviedol pri otvorení organizačný tím.



Koncept výstavy je postavený na čísle 12. Predstavuje 12 náhodne vybraných Košičanov, ktorí boli počas vlády Strany šípových krížov 6. januára 1945 verejne popravení obesením na stromoch na Hlavnej ulici v Košiciach.



"Záverom projektu bude časová kapsula, do ktorej návštevníci vložia svoje odkazy, myšlienky a reflexie o hodnote slobody, demokracie a ľudskosti. Kapsula sa stane posolstvom pre budúce generácie, aby nezabudli na minulosť, poučili sa z nej a dbali na ochranu základných ľudských práv v každej dobe," informovala fakulta.



Výstava v areáli na Moyzesovej 9 potrvá do piatka 14. februára.