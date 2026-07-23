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Výstava Nekonečnosť večnosti predstavuje tvorbu D. Bacmaňákovej
Jej obrazy takto reflektujú základné elementy bytia v rovine matérie i duchovna a stávajú sa tvarovo i farebne pôsobivou víziou transcendentných a zmyslami nepostihnuteľných javov.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Po necelom desaťročí sa maliarka Daša Dicová Bacmaňáková znovu predstavuje svojou tvorbou v bratislavskej Galérii Umelka. Vo štvrtok v jej Veľkej sále otvorili výstavu pod symbolickým názvom Nekonečnosť večnosti. Okrem niekoľkých monumentálne koncipovaných retrospektívnych diel prezentuje najmä výber z autorkinej najnovšej tvorby. Návštevníci môžu obdivovať farebne bohaté obrazy prepájajúce realitu s abstrakciou, mytológiu, prírodu, vesmír a svet ľudského podvedomia.
„Sú to farebne žiarivé a kompozične bohaté obrazy, v ktorých sa prelína realita s predstavou, konkrétny tvar s abstrakciou či geometrickým tvaroslovím. Významnú úlohu tu zohráva fantázia, imaginácia a atmosféra tajomna,“ uvádza galéria k Bacmaňákovej obrazom, v ktorých možno nachádzať prepojenie na svet starobylých civilizácií, na antické a najmä grécke mýty, ale i na filozofiu a etické princípy novoveku.
„No v popredí je predovšetkým ponor do sveta ľudského podvedomia, do mikrosveta prírody a makrosveta vesmíru. Jej obrazy takto reflektujú základné elementy bytia v rovine matérie i duchovna a stávajú sa tvarovo i farebne pôsobivou víziou transcendentných a zmyslami nepostihnuteľných javov,“ dodáva kurátorka výstavy Mária Horváthová.
Za pozoruhodné označila najme cykly maľované na veľkých drevených doskách, kde autorka využíva kresbu dreva ako pôsobivý raster, ktorý prepožičiava jej dielam rytmus, ale i štruktúry a hĺbku. „Tajomnej atmosfére diel zodpovedá i náročná technika rozmanitých kombinácií oleja, akrylu, emailu, enkaustiky, pigmentov a drobných zásahov ceruzkou a tušom, čo obrazom prepožičiava lazúrnu priezračnosť, ale i temné hĺbky, hodvábnu jemnosť i robustnú drsnosť štruktúr,“ poznamenáva kurátorka.
Daša Dicová Bacmaňáková (1972) sa narodila v Prešove. V rokoch 1991 - 1997 študovala na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave v Ateliéri voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u profesora Dušana Kállaya a v roku 1995 na Academy of Fine Arts v dánskom Koldingu. V roku 1996 získala diplom a o dva roky neskôr Cenu Matice slovenskej v súťaži o Najkrajšie knihy Slovenska. Žije v Bratislave a ateliér má i v rodinnej galérii v Brunovciach. Venuje sa maľbe, grafike, kresbe i koláži a sporadicky i textilnej tvorbe. Ilustrovala množstvo kníh, hlavne pre deti a mládež. Svoju tvorbu predstavila na početných výstavách. Mnohé z jej diel sa nachádzajú v súkromných zbierkach.
„Sú to farebne žiarivé a kompozične bohaté obrazy, v ktorých sa prelína realita s predstavou, konkrétny tvar s abstrakciou či geometrickým tvaroslovím. Významnú úlohu tu zohráva fantázia, imaginácia a atmosféra tajomna,“ uvádza galéria k Bacmaňákovej obrazom, v ktorých možno nachádzať prepojenie na svet starobylých civilizácií, na antické a najmä grécke mýty, ale i na filozofiu a etické princípy novoveku.
„No v popredí je predovšetkým ponor do sveta ľudského podvedomia, do mikrosveta prírody a makrosveta vesmíru. Jej obrazy takto reflektujú základné elementy bytia v rovine matérie i duchovna a stávajú sa tvarovo i farebne pôsobivou víziou transcendentných a zmyslami nepostihnuteľných javov,“ dodáva kurátorka výstavy Mária Horváthová.
Za pozoruhodné označila najme cykly maľované na veľkých drevených doskách, kde autorka využíva kresbu dreva ako pôsobivý raster, ktorý prepožičiava jej dielam rytmus, ale i štruktúry a hĺbku. „Tajomnej atmosfére diel zodpovedá i náročná technika rozmanitých kombinácií oleja, akrylu, emailu, enkaustiky, pigmentov a drobných zásahov ceruzkou a tušom, čo obrazom prepožičiava lazúrnu priezračnosť, ale i temné hĺbky, hodvábnu jemnosť i robustnú drsnosť štruktúr,“ poznamenáva kurátorka.
Daša Dicová Bacmaňáková (1972) sa narodila v Prešove. V rokoch 1991 - 1997 študovala na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave v Ateliéri voľnej grafiky a knižnej ilustrácie u profesora Dušana Kállaya a v roku 1995 na Academy of Fine Arts v dánskom Koldingu. V roku 1996 získala diplom a o dva roky neskôr Cenu Matice slovenskej v súťaži o Najkrajšie knihy Slovenska. Žije v Bratislave a ateliér má i v rodinnej galérii v Brunovciach. Venuje sa maľbe, grafike, kresbe i koláži a sporadicky i textilnej tvorbe. Ilustrovala množstvo kníh, hlavne pre deti a mládež. Svoju tvorbu predstavila na početných výstavách. Mnohé z jej diel sa nachádzajú v súkromných zbierkach.