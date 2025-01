Výstava o histórii kaštieľa Machatka je otvorená do konca januára

Senica 1. januára (TASR) - Výstava Fragmenty z histórie kaštieľa Machatka v Záhorskej galérii Jána Mudrocha (ZGJM) v Senici je prístupná do 26. januára. Vznikla pri príležitosti 40. výročia založenia galérie. Je reakciou na dlhoročný dopyt jej návštevníkov. ZGJM o tom informovala na svojom webe. Svoje brány po sviatkoch opäť otvorí 7. januára.



Návštevníci môžu od konca novembra 2024 na malom priestore vidieť obrazy, ktoré pred mnohými desaťročiami zdobili izby kaštieľa, originálny mobiliár, ktorý zapĺňal priestory izieb posledných jeho obyvateliek či drobné úžitkové a dizajnové objekty. "Ide o fragmenty z histórie siahajúcej prevažne do prvých dvoch povojnových dekád, teda 50. a 60. rokov 20. storočia," uviedla.



Galéria opísala krok zriadiť takúto výstavu ako experimentálny. "Vnímame ju ako prvý krôčik k budúcej rozsiahlejšej prezentácii, ktorá by vychádzala z výskumu a textov Petra Brezinu. Jeden súborný, o histórii galérie, je súčasťou výročného dvojjazyčného katalógu k činnosti galérie v rokoch 2015 až 2024," priblížila.



ZGJM je umiestnená v kaštieli Machatka v Senici. Vznikla 1. decembra 1984. V septembri 2011 bola pomenovaná po národnom umelcovi, akademickom maliarovi a rodákovi zo Senice Jánovi Mudrochovi.