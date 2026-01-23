< sekcia Regióny
Výstava Obrázky z mesta približuje tvorbu žiakov ZUŠ v Bardejove
Bardejov 23. januára (TASR) - Výstava Obrázky z mesta, ktorú v uplynulých dňoch sprístupnili vo výstavnej miestnosti mesta Bardejov, približuje tvorbu žiakov Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Michala Vileca. Tematicky korešponduje s 25. výročím zápisu mesta do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Radnica o tom informuje na svojej webstránke.
V galérii oddelenia kultúry sa po prvýkrát takto spoločne predstavili žiaci štúdia pre dospelých ZUŠ Michala Vileca. Ide o amatérskych výtvarníkov, ktorí sa rozhodli svoj talent, maľovanie pre radosť a vlastné potešenie rozvíjať ďalej a napokon ho aj verejne prezentovať.
„Priestor pre ich umelecký rast im poskytla ZUŠ Michala Vileca, kde sa pod vedením svojho gestora, maliara a pedagóga Jána Šoltésa zdokonaľujú vo svete farieb a výtvarných techník. Výsledkom tejto práce sú aj hodnotné diela prezentované na aktuálnej výstave. Každý z týchto žiakov má možnosť hľadať a nachádzať svoj jedinečný výtvarný štýl, inšpirovaný osobnosťami z dejín výtvarného umenia, ale aj vlastnými životnými skúsenosťami,“ uviedol vedúci odboru školstva a kultúry Mestského úradu v Bardejove René Semanišin.
Na výstave, ktorá potrvá do 6. februára, sa predstavuje 19 autorov. Žiaci podľa Šoltésa maľovaním vyjadrujú svoje emócie a myšlienky.
„Vyjadrujú niečo jedinečné alebo sa snažia maľovať podľa predlohy, ktorá sa im páči. Vystavujú preto, aby urobili radosť sebe, ale aj ľuďom, ktorí majú radi výtvarné umenie,“ dodal Šoltés.
