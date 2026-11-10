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Výstava Ocenených ilustrátorov BIB je prístupná v košickom STM
Podľa múzea ocenené práce ponúkajú návštevníkom príležitosť spoznať osobité výtvarné rukopisy autorov z rôznych častí sveta a nahliadnuť do rozmanitého sveta súčasnej knižnej ilustrácie.
Autor TASR
Košice 10. novembra (TASR) - Výstava Ocenených ilustrátorov Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) je prístupná pre širokú verejnosť od utorka do 16. novembra v priestoroch Slovenského technického múzea (STM) v Košiciach. Ako informuje STM na webovej stránke, výstava priblíži tvorbu laureátov 30. ročníka BIB.
Podľa múzea ocenené práce ponúkajú návštevníkom príležitosť spoznať osobité výtvarné rukopisy autorov z rôznych častí sveta a nahliadnuť do rozmanitého sveta súčasnej knižnej ilustrácie. Ako dodalo, BIB reprezentuje najlepšiu súčasnú svetovú ilustráciu detských kníh a potvrdzuje svoje významné postavenie na medzinárodnej ilustrátorskej scéne. „Ročník BIB 2025 predstavil výber originálnych diel 291 ilustrátorov zo 42 krajín, ktoré odrážajú rozmanité výtvarné motívy, techniky a aktuálne trendy v ilustrácii detských kníh,“ doplnilo.
Výstava v Košiciach predstaví v rozšírenej verzii po dve ilustrácie každého laureáta štatutárnych cien. „Zastúpená bude tvorba držiteľky Grand Prix BIB 2025, iránskej ilustrátorky Noushin Sadeghian, ktorá získala hlavné ocenenie za ilustrácie ku knihe Da’al’s Daughter, ako aj ďalších ocenených autorov - držiteľov Zlatých jabĺk BIB 2025 a Plakiet BIB 2025,“ uviedlo STM.
Medzi ocenenými sú aj slovenskí umelci, a to Peter Uchnár, ktorý získal Plaketu BIB 2025. Okrem nej získal v minulosti aj Zlaté jablko BIB 1999, dve Ceny detskej poroty BIB 2009 a BIB 2017 a Cenu primátora Bratislavy BIB 2013. Bienále sa zúčastňuje pravidelne od roku 1999.
Podľa múzea ocenené práce ponúkajú návštevníkom príležitosť spoznať osobité výtvarné rukopisy autorov z rôznych častí sveta a nahliadnuť do rozmanitého sveta súčasnej knižnej ilustrácie. Ako dodalo, BIB reprezentuje najlepšiu súčasnú svetovú ilustráciu detských kníh a potvrdzuje svoje významné postavenie na medzinárodnej ilustrátorskej scéne. „Ročník BIB 2025 predstavil výber originálnych diel 291 ilustrátorov zo 42 krajín, ktoré odrážajú rozmanité výtvarné motívy, techniky a aktuálne trendy v ilustrácii detských kníh,“ doplnilo.
Výstava v Košiciach predstaví v rozšírenej verzii po dve ilustrácie každého laureáta štatutárnych cien. „Zastúpená bude tvorba držiteľky Grand Prix BIB 2025, iránskej ilustrátorky Noushin Sadeghian, ktorá získala hlavné ocenenie za ilustrácie ku knihe Da’al’s Daughter, ako aj ďalších ocenených autorov - držiteľov Zlatých jabĺk BIB 2025 a Plakiet BIB 2025,“ uviedlo STM.
Medzi ocenenými sú aj slovenskí umelci, a to Peter Uchnár, ktorý získal Plaketu BIB 2025. Okrem nej získal v minulosti aj Zlaté jablko BIB 1999, dve Ceny detskej poroty BIB 2009 a BIB 2017 a Cenu primátora Bratislavy BIB 2013. Bienále sa zúčastňuje pravidelne od roku 1999.