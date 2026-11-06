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Výstava Od griflíka po tablet priblíži históriu školstva a vzdelávania
Výstava obsahuje interaktívne a hravé prvky, je určená širokej verejnosti, rodinám s deťmi, školským kolektívom a všetkým, ktorí sa zaujímajú o históriu školstva a vzdelávania v Brezne.
Autor TASR
Brezno 6. novembra (TASR) - Horehronské múzeum v Brezne otvára novú výstavu, ktorá návštevníkov prevedie fascinujúcou históriou vzdelávania a školstva. Výstavu pod názvom Od griflíka po tablet sprístupnia 10. novembra a jedným z jej sprievodných podujatí bude aj pátranie po starej učebnici. TASR o tom v piatok informovala Dominika Škorváneková z múzea. Griflík je slovenské nárečové slovo, označuje školskú pomôcku a v závislosti od regiónu išlo buď o tvrdšiu kriedu alebo ceruzku.
„Vďaka dobovým zbierkovým predmetom sa návštevníci prenesú takmer 100 rokov do minulosti a nahliadnu do podoby niekdajšej školskej triedy. Prostredníctvom obrazovo-textových materiálov a trojrozmerných exponátov spoznajú vývoj vzdelávania od prvých starovekých škôl cez stredoveké kláštory, kníhtlač a školské reformy až po súčasné vzdelávacie postupy využívajúce moderné technológie. Záver výstavy priblíži školské prostredie ako obľúbenú tému filmovej a seriálovej tvorby,“ uviedla Škorváneková.
Výstava obsahuje interaktívne a hravé prvky, je určená širokej verejnosti, rodinám s deťmi, školským kolektívom a všetkým, ktorí sa zaujímajú o históriu školstva a vzdelávania v Brezne. Potrvá do konca januára budúceho roka.
Účastníci sprievodného podujatia novej výstavy, ktoré sa uskutoční 12. novembra a 3. decembra, sa budú snažiť rozlúštiť záhadu starej učebnice v Horehronskom múzeu, ktorá zmizla bez stopy.
„Vydajú sa na dobrodružné pátranie po stratenej učebnici. Pomocou indícií ukrytých v jednotlivých častiach výstavy budú postupne odhaľovať stopy, riešiť zaujímavé úlohy a hľadať cestu k vyriešeniu záhady. Na malých i veľkých pátračov čaká séria logických, jazykových a školských úloh priamo pri vystavených exponátoch. Vyskúšajú si opraviť diktát, vyhľadať správne odpovede v knihách, počítať na školskej tabuľke či dopĺňať chýbajúce informácie. Každá správne vyriešená úloha ich posunie o krok bližšie k odhaleniu miesta, kde sa stratená učebnica ukrýva. Stopy k jej nájdeniu sa ukrývajú medzi múzejnými exponátmi,“ priblížila Škorváneková.
„Vďaka dobovým zbierkovým predmetom sa návštevníci prenesú takmer 100 rokov do minulosti a nahliadnu do podoby niekdajšej školskej triedy. Prostredníctvom obrazovo-textových materiálov a trojrozmerných exponátov spoznajú vývoj vzdelávania od prvých starovekých škôl cez stredoveké kláštory, kníhtlač a školské reformy až po súčasné vzdelávacie postupy využívajúce moderné technológie. Záver výstavy priblíži školské prostredie ako obľúbenú tému filmovej a seriálovej tvorby,“ uviedla Škorváneková.
Výstava obsahuje interaktívne a hravé prvky, je určená širokej verejnosti, rodinám s deťmi, školským kolektívom a všetkým, ktorí sa zaujímajú o históriu školstva a vzdelávania v Brezne. Potrvá do konca januára budúceho roka.
Účastníci sprievodného podujatia novej výstavy, ktoré sa uskutoční 12. novembra a 3. decembra, sa budú snažiť rozlúštiť záhadu starej učebnice v Horehronskom múzeu, ktorá zmizla bez stopy.
„Vydajú sa na dobrodružné pátranie po stratenej učebnici. Pomocou indícií ukrytých v jednotlivých častiach výstavy budú postupne odhaľovať stopy, riešiť zaujímavé úlohy a hľadať cestu k vyriešeniu záhady. Na malých i veľkých pátračov čaká séria logických, jazykových a školských úloh priamo pri vystavených exponátoch. Vyskúšajú si opraviť diktát, vyhľadať správne odpovede v knihách, počítať na školskej tabuľke či dopĺňať chýbajúce informácie. Každá správne vyriešená úloha ich posunie o krok bližšie k odhaleniu miesta, kde sa stratená učebnica ukrýva. Stopy k jej nájdeniu sa ukrývajú medzi múzejnými exponátmi,“ priblížila Škorváneková.