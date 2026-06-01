Výstava Od kameňa k bronzu prezentuje nálezy v Etnografickom múzeu
Autor TASR
Martin 1. júna (TASR) - Najstaršie archeologické nálezy Etnografického múzea v Martine prezentuje výstava s názvom Od kameňa k bronzu. Ako TASR informovala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM) v Martine Zuzana Kmeťová, výstava prináša najvýznamnejšie archeologické nálezy doby kamennej až po starú dobu bronzovú, ktoré sú klenotmi zbierkového fondu martinského múzea.
„Archeológ Marek Both nainštaloval najstaršie a najvýznamnejšie archeologické nálezy, ktoré sa doteraz skrývali v depozitári múzea a pripravil atraktívnu výstavu, ktorá nielen zabaví, ale i naučí a oboznámi s vývojom materiálnej kultúry za 70.000 rokov pôsobenia človeka v našej krajine,“ uviedla Kmeťová.
Predmety od pracovných nástrojov a nádob až po výzbroj bojovníkov a šperky približujú, ako sa z kočovných lovcov a zberačov postupne stali prví poľnohospodári a stavitelia opevnených hradísk. „Cieľom výstavy je ukázať evolúciu predmetov dennej potreby. Návštevníci uvidia, ako jednoduché nástroje z kameňa a kostí po tisícročiach nahradili technologicky vyspelejšie výrobky z pálenej hliny, medi a bronzu,“ vysvetlil autor výstavy Marek Both.
Oživením výstavy sú viaceré diorámy a rekonštrukcie v mierke 1:1. „Sú to napríklad modely dedín, modely obydlí, hradiska, pohrebná hranica, ale i mamutie mláďa v životnej veľkosti, ktoré víta návštevníkov už pri samotnom vstupe do výstavnej miestnosti. Každý návštevník má možnosť vyskúšať si prácu s replikami kamenných a kovových nástrojov,“ dodala Kmeťová s tým, že výstava je sprístupnená do 22. novembra.
