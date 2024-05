Výstava Osobná vízia v Piešťanoch predstaví A. Muchu ako fotografa

Piešťany 13. mája (TASR) - Slovenskú časť výstavy Mucha a fotografia: Osobná vízia si môžu od uplynulého víkendu pozrieť návštevníci Piešťan na Kúpeľnom ostrove. Šesťdielnu výstavu, ktorá je treťou časťou projektu Muchova cesta, pripravila Nadácia Mucha. Diela Alfonsa Muchu môžu milovníci umenia obdivovať do 31. októbra, informoval Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj.



Projekt Muchovej cesty, ktorý spája miesta významne späté so životom umelca, iniciovala Muchova nadácia v roku 2021. Piešťanské kúpele sa v roku 2023 stali prvým miestom mimo územia Českej republiky, ktoré sa k projektu pripojilo.



Alfons Mucha často a rád navštevoval Kúpeľný ostrov v Piešťanoch. Pre hotel Thermia Palace vytvoril svoje jediné dielo so slovenským motívom Buď pozdravený, požehnaný prameň zdravia, potvrdil Peter Bednarčík, generálny riaditeľ Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany.



Tohtoročná výstava predstavuje umelca ako fotografa. Šesťdielna výstava približne 120 fotografických diel, ale aj ikonických plagátov, kresieb, štúdií, osobných predmetov, sôch a obrazov z rodinnej zbierky bude okrem Piešťan prístupná aj na piatich miestach v Českej republike. Na piešťanskej časti výstavy sa podieľalo aj Balneologické múzeum Imricha Wintera s exponátmi zo svojej zbierky, ktoré mapujú vzťah umelca a jeho rodiny k Piešťanom.



Muchova nadácia uchováva približne 2500 fotografií Alfonsa Muchu. Zachovali sa ako dobové tlače alebo negatívy na sklenených platniach/celuloide a pokrývajú mimoriadne širokú škálu tém. Sú medzi nimi nielen ateliérové modely, snímky jeho rodiny a priateľov, portréty, krajinky, prírodné a architektonické štúdie, ale aj dokumentárne a inscenované fotografie.



Popredný predstaviteľ secesie bol známy najmä vďaka svojim plagátom a širokej škále dekoratívnych diel, ktoré vytvoril v Paríži koncom 19. storočia. Fotografovaniu sa začal venovať dávno predtým, ako sa preslávil vo francúzskom hlavnom meste. "Táto vášeň ho sprevádzala aj v záverečnej fáze jeho umeleckej kariéry v 30. rokoch 20. storočia," povedala Tomoko Sato, kurátorka výstavy.