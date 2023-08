Výstava Petra Uchnára v Galérii Encián približuje zvieratá

Vysoké Tatry 14. augusta (TASR) - Zvieratá v netradičných podobách približuje výstava s názvom Zverinec slovenského ilustrátora Petra Uchnára v Galérii Encián na Skalnatom Plese.



"Návštevníci môžu na mojej výstave vidieť výber z 27 rokov môjho ilustrovania zameraný na rozprávkové zvieratá," povedal autor Peter Uchnár, ktorý za svoje ilustrácie získal niekoľko významných ocenení.



"Ide o personifikáciu - zvieratká sú milé, zvedavé, majú všetky vlastnosti detí, nás ľudí, mohli by sme to prirovnať k Ezopovým bájkam. Je to naozaj výstava pre malých aj pre veľkých - od predškolského veku až po dôchodcovský vek, pretože úsmev na tvári vyvolá všetkým," povedala kurátorka výstavy Carmen Kováčová.



Galéria Encián na Skalnatom Plese je najvyššie položenou galériou na Slovensku i v strednej Európe. Objekt navrhol slovenský architekt Dušan Jurkovič. Bol postavený v rokoch 1936 až 1937 a slúžil ako objekt hornej stanice visutej lanovej dráhy z Tatranskej Lomnice na Skalnaté Pleso. Galéria tento rok oslavuje desať rokov od otvorenia.



Výstavu Petra Uchnára si môžu návštevníci pozrieť do 3. septembra.