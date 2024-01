Výstava Petra Žanonyho zobrazuje jeho tvorbu po návrate na Slovensko

Bratislava 13. januára (TASR) - Výstava obrazov a sôch Petra Žanonyho s názvom Energia zobrazuje jeho tvorbu za posledné tri roky po tom, čo sa vrátil do svojho rodiska Bratislavy, do Devína. V Galérii SPP v Bratislave je otvorená do 29. februára.



"Názov mojej výstavy je Energia a ide o moju energiu, ktorá je vo mne a mojich dielach. Mám za sebou totiž aj roky, v ktorých som kvôli závislosti veľa síl nemal, ale vďaka umeniu a pevnej vôli som sa z toho dostal. Teraz srším energiou, a to chcem ukázať aj širokému obecenstvu," vysvetlil Žanony.



Súčasťou jeho výstavy je vyše 60 umeleckých predmetov, ktorými sú prevažne obrazy tvorené technikou akryl na plátne a 21 drevených umeleckých sochárskych diel. Žanony pôsobil dlhé roky v Nemecku, kde sa venoval najmä tvorbe grafiky, jeho kresliarske zručnosti využívali reklamné agentúry. Realistický prejav zostal dominantný v jeho maľbe, ktorá je interpretáciou námetov vychádzajúcich z pop-artu šesťdesiatych rokov.



V jeho sochárskej tvorbe ho inšpirujú slovanské dejiny, ako aj grécka a severská mytológia. Pri tvorbe sôch využíva farby a dôraz kladie na prácu s priestorom, tvarom a samotným materiálom. Mnohé jeho diela sú ovplyvnené populárnou kultúrou a umením veľkomesta. Medzi jeho osobitné práce patria portrétne diela zobrazujúce priateľov, kultúrne a populárne osobnosti. K jeho obľúbeným motívom patria aj žraloky. Tie ho odjakživa fascinovali a ich krásu sa snažil preniesť na plátno.