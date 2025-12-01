Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. december 2025Meniny má Edmund
< sekcia Regióny

Výstava Podoby Vianoc priblíži aj ručné práce členiek Živeny

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Výstava návštevníkom priblíži, ako sa menili tradície spojené s Vianocami, ich symbolika i spôsob prežívania sviatkov v rodinnom kruhu.

Autor TASR
Žilina 1. decembra (TASR) - Krajské kultúrne stredisko (KRKS) v Žiline v spolupráci so žilinským spolkom Živena pripravilo v Makovického dome v Žiline predajnú výstavu s vianočnou tematikou Podoby Vianoc. Výstava mapuje základné vianočné zvyky a obyčaje v dedinskom aj mestskom prostredí od 19. storočia po súčasnosť. TASR o tom informoval manažér kultúry žilinského KRKS Matej Somr.

Výstava návštevníkom priblíži, ako sa menili tradície spojené s Vianocami, ich symbolika i spôsob prežívania sviatkov v rodinnom kruhu. „Súčasťou expozície budú aj ručné práce členiek Živeny - betlehemy a výtvarné spracovania jedného zo symbolov Vianoc, Troch kráľov. Výstava tak spojí pohľad na históriu sviatkov s prezentáciou súčasnej tvorby, ktorá na tradície nadväzuje,“ priblížil Somr.

Doplnil, že kurátorkou a autorkou výstavy je predsedníčka spolku slovenských žien Živena Žilina Jana Čerepová. Po pondelkovej vernisáži, ktorej hosťom je Tibor Mahút, bude predaj prác prebiehať od 2. do 5. decembra. Samotná výstava potrvá do 17. decembra.
.

Neprehliadnite

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne

KOVAĽOVÁ: Jedným odberom krvi sa dajú zachrániť až tri životy

OTESTUJTE SA: Poznáte svetové mestá podľa ich kuriozít?

Na protest proti progresivizmu prišli do centra Košíc stovky ľudí