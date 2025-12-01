< sekcia Regióny
Výstava Podoby Vianoc priblíži aj ručné práce členiek Živeny
Výstava návštevníkom priblíži, ako sa menili tradície spojené s Vianocami, ich symbolika i spôsob prežívania sviatkov v rodinnom kruhu.
Autor TASR
Žilina 1. decembra (TASR) - Krajské kultúrne stredisko (KRKS) v Žiline v spolupráci so žilinským spolkom Živena pripravilo v Makovického dome v Žiline predajnú výstavu s vianočnou tematikou Podoby Vianoc. Výstava mapuje základné vianočné zvyky a obyčaje v dedinskom aj mestskom prostredí od 19. storočia po súčasnosť. TASR o tom informoval manažér kultúry žilinského KRKS Matej Somr.
Výstava návštevníkom priblíži, ako sa menili tradície spojené s Vianocami, ich symbolika i spôsob prežívania sviatkov v rodinnom kruhu. „Súčasťou expozície budú aj ručné práce členiek Živeny - betlehemy a výtvarné spracovania jedného zo symbolov Vianoc, Troch kráľov. Výstava tak spojí pohľad na históriu sviatkov s prezentáciou súčasnej tvorby, ktorá na tradície nadväzuje,“ priblížil Somr.
Doplnil, že kurátorkou a autorkou výstavy je predsedníčka spolku slovenských žien Živena Žilina Jana Čerepová. Po pondelkovej vernisáži, ktorej hosťom je Tibor Mahút, bude predaj prác prebiehať od 2. do 5. decembra. Samotná výstava potrvá do 17. decembra.
