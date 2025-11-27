Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
Výstava predstaví podobu tradičného odevu na Záhorí

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Uskutoční sa v termíne od 11. decembra do 1. februára 2026 v Múzeu Senica.

Autor TASR
Senica 27. novembra (TASR) - Výstava Kroj zo Senickej oblasti predstaví návštevníkom najvýraznejšiu podobu tradičného odevu na Záhorí so zameraním na dediny Prietrž, Hlboké, Čáčov, Kunov, Sotina, Rovensko, Rybky, Rohov a Častkov. Uskutoční sa v termíne od 11. decembra do 1. februára 2026 v Múzeu Senica, ktoré o tom informovalo na svojom webe.

Expozícia priblíži ženský aj mužský sviatočný odev, jeho remeselné spracovanie, regionálne rozdiely aj symboliku, ktorá bola neoddeliteľnou súčasťou kultúrnej identity miestnych komunít. Súčasťou expozície budú kompletné slávnostné odevy, zostavené z pôvodných súčastí.

Digitálna časť výstavy ponúkne prehľad tradičného sviatočného ženského a mužského kroja v kontraste s pracovným ľudovým odevom, čím ukazuje rozdiely medzi každodennosťou a sviatočnou reprezentáciou. Návštevníci taktiež spoznajú techniku výroby tlačených vzorov pomocou drevených štočkov, ktorá predstavuje originálny spôsob vyšívania textilu.
