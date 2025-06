Výstava Premeny drôtu v Bytči predstavuje tvorbu viac ako 90 autorov

Bytča 6. júna (TASR) - Výber z tvorby viac ako 90 autorov predstavuje nová výstava Premeny drôtu 2025 v Sobášnom paláci v Bytči. Výstava je ôsmym pokračovaním rovnomenného projektu Považského múzea v Žiline zameraného na podporu a propagáciu súčasných tvorivých aktivít odkazujúcich na tradíciu ručného remeselného spracovania drôtu na Slovensku. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa múzea Magdaléna Lacková.



Celý výstavný cyklus Premeny drôtu múzeum organizuje od roku 1995 v pôvodne trojročnej periodicite ako celoslovenský výtvarný salón s medzinárodnou účasťou. „Teší ma, že po 12 rokoch môžeme obnoviť cyklus trienále Premeny drôtu. Je to dôkaz toho, že renesancia drotárstva, ktorú sme v našom múzeu kedysi naštartovali, sa z prvotného nadšenia posunula do skutočne majstrovských prezentácií na vysokej umeleckej úrovni,“ uviedol riaditeľ Považského múzea Michal Jurecký.



Výstava predstavuje výber z tvorby autorov prevažne zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, no zastúpenie má aj Maďarsko a Kolumbia. „Popri renomovaných výtvarníkoch a umeleckých remeselníkoch sa na výstave prezentujú najmä nadšenci rozmanitých profesií a záujmov vychádzajúcich z rôznorodého sociálneho prostredia s veľmi osobnou motiváciou k práci s drôtom,“ priblížila kurátorka výstavy Katarína Hallonová.



Výstavy z cyklu Premeny drôtu sú podľa jej slov platformou pre dialóg zúčastnených autorov a pozitívnu tvorivú konfrontáciu ich umeleckých konceptov. „Zároveň majú ambíciu inšpirovať a prilákať k práci s drôtom nových záujemcov. Prostredníctvom kovového vlákna a techník, ktoré predstavujú vzácne dedičstvo, prepájajú minulosť s prítomnosťou, udržujú tradíciu slovenského drotárstva živú a moderným výtvarným jazykom ju približujú súčasnému človeku,“ dodala Hallonová.



Generačne sú na výstave zastúpené všetky vekové kategórie. Najmladší autori majú 15 a 18 rokov, najstarší má 93 rokov. Väčšina vystavených diel vznikla v priebehu posledných desiatich rokov od trienále, ktoré sa konalo v roku 2013. Výstava je pre verejnosť prístupná do 12. októbra.