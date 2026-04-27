Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. apríl 2026Meniny má Jaroslav
< sekcia Regióny

Výstava Príbeh ponúkne diela zo zbierok Nitrianskej galérie

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Autor TASR
Nitra 27. apríla (TASR) - Nitrianska galéria v týchto dňoch sprístupnila výstavu s názvom Príbeh. Expozícia tvorená dielami 16 autorov zo zbierok galérie potrvá do 25. apríla 2027.

Ako informovala kurátorka Andrea Pleidel, výstava je určená predovšetkým detskému publiku, ktoré nie je zaťažené konvenciami a stereotypom. „Detskú hravosť, naivitu, schopnosť tvoriť si vlastné príbehy za každých okolností i spájať neočakávané nachádzame mnohokrát v tvorbe umelcov vystavených diel. Často s humorom i drzosťou, iróniou, sebareflexiou, ale aj smútkom hľadajú, podobne ako deti, svoje miesto v rodine, spoločnosti, krajine i príbehu umenia,“ uviedla Pleidel.

Výstava Príbeh podľa kurátorky nedáva návod na to, ako sa na vystavené diela pozerať, vnímať ich a interpretovať. „Samotná vizualita a hravosť výstavy vťahuje do vlastného príbehu, v ktorom nič nie je čiernobiele a za každým vystaveným dielom sa ukrýva jeho vlastný príbeh. Príbeh skrytý, zložitý alebo, naopak, príbeh jednoduchý, jasne čitateľný až predvídateľný,“ doplnili organizátori.
