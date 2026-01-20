< sekcia Regióny
Výstava priblíži úlohu žien v nitrianskej architektúre
Autor TASR
Nitra 20. januára (TASR) - Ženám, ktoré formovali podobu Nitry, je venovaná expozícia, ktorá bola v týchto dňoch sprístupnená v priestoroch Mestského úradu v Nitre. Ako informovala radnica, výstava potrvá symbolicky do 9. februára. „Je to deň, keď si pripomíname 26. výročie úmrtia nitrianskeho architekta M. M. Scheera,“ pripomenul magistrát.
Cieľom výstavy s názvom Ženy v nitrianskej architektúre je zdieľať príbehy a tvorbu architektiek, projektantiek a výtvarníčok, ktoré v dynamickom povojnovom období zanechali v Nitre výraznú stopu. „Ich práca, často realizovaná v tieni mužských kolegov, je svedectvom talentu, vytrvalosti a priekopníckeho ducha. Výstava približuje ich vplyv na podobu Nitry nielen prostredníctvom budov, interiérov a krajinnej architektúry, ale aj cez účasť na územnom plánovaní a urbanizme, ktoré spoluutvárali smerovanie mesta,“ doplnila radnica.
