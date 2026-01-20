Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 20. január 2026Meniny má Dalibor
< sekcia Regióny

Výstava priblíži úlohu žien v nitrianskej architektúre

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Cieľom výstavy s názvom Ženy v nitrianskej architektúre je zdieľať príbehy a tvorbu architektiek, projektantiek a výtvarníčok, ktoré v dynamickom povojnovom období zanechali v Nitre výraznú stopu.

Autor TASR
Nitra 20. januára (TASR) - Ženám, ktoré formovali podobu Nitry, je venovaná expozícia, ktorá bola v týchto dňoch sprístupnená v priestoroch Mestského úradu v Nitre. Ako informovala radnica, výstava potrvá symbolicky do 9. februára. „Je to deň, keď si pripomíname 26. výročie úmrtia nitrianskeho architekta M. M. Scheera,“ pripomenul magistrát.

Cieľom výstavy s názvom Ženy v nitrianskej architektúre je zdieľať príbehy a tvorbu architektiek, projektantiek a výtvarníčok, ktoré v dynamickom povojnovom období zanechali v Nitre výraznú stopu. „Ich práca, často realizovaná v tieni mužských kolegov, je svedectvom talentu, vytrvalosti a priekopníckeho ducha. Výstava približuje ich vplyv na podobu Nitry nielen prostredníctvom budov, interiérov a krajinnej architektúry, ale aj cez účasť na územnom plánovaní a urbanizme, ktoré spoluutvárali smerovanie mesta,“ doplnila radnica.
.

Neprehliadnite

NEBESKÉ DIVADLO: Pre geomagnetickú búrku ľudia videli polárnu žiaru

Tituly Športovec roka dostali Zapletalová a mladé hádzanárky

STANKO: Chceme mať silnú a kvalitnú padelovú reprezentáciu aj akadémiu

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ