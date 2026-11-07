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Výstava približuje na historických pohľadniciach slovenské kúpele
Najstaršia vystavená pohľadnica pochádza z Trenčianskych Teplíc a bola odoslaná v roku 1894.
Autor TASR
Piešťany 7. novembra (TASR) - Takmer 1800 historických pohľadníc slovenských kúpeľov z obdobia Rakúsko-Uhorska predstavuje výstava s názvom Slovenské kúpele na pohľadniciach v časoch monarchie. Expozícia v priestoroch Vily doktora Lisku v Piešťanoch približuje návštevníkom podobu kúpeľných miest na prelome 19. a 20. storočia prostredníctvom zbierkových predmetov Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch. TASR to uviedol kurátor výstavy a balneohistorik múzea Martin Kostelník.
„Na tejto výstave je vystavených takmer 1800 kusov pohľadníc zo 64 kúpeľných lokalít. Z toho 17 sa týka ešte existujúcich kúpeľov a zvyšných 47 lokalít predstavuje kúpele, ktoré už v súčasnosti nefungujú,“ ozrejmil.
Najväčšie zastúpenie majú Piešťany, z ktorých pochádza 690 pohľadníc. Nasledujú Trenčianske Teplice s 396 exemplármi. Ostatné kúpeľné lokality sú zastúpené v menšom počte. Z niektorých súčasných kúpeľov, napríklad z Dudiniec, múzeum nemá vo svojich zbierkach pohľadnicu vydanú v období monarchie.
Najstaršia vystavená pohľadnica pochádza z Trenčianskych Teplíc a bola odoslaná v roku 1894. O rok neskôr boli odoslané exempláre z Piešťan, Sliača, Korytnice a Rožňavských kúpeľov. Z roku 1896 pochádzajú ďalšie pohľadnice z Piešťan a Bardejovských kúpeľov.
K najzaujímavejším exponátom patria podľa Kostelníka najmä litografické pohľadnice, predovšetkým kolorované, ktoré vynikajú výtvarným spracovaním. „Patria medzi najzaujímavejšie a najkrajšie pohľadnice. Sú naozaj, dá sa povedať, aj umeleckými dielami. A plus aj tie najstaršie,“ priblížil.
Zbierkový fond múzea v súčasnosti obsahuje približne 7500 pohľadníc s kúpeľnou tematikou z rôznych období. Z toho približne 2700 zobrazuje Piešťany. Vystavené exempláre zahŕňajú aj rôzne varianty rovnakých pohľadov, pohľadnice od odlišných vydavateľov či exempláre s dodatočnými slovenskými nápisovými pečiatkami, ktoré dopĺňali pôvodné texty v maďarskom a nemeckom jazyku.
Výstava zároveň približuje význam pohľadníc v každodennom živote na prelome 19. a 20. storočia. V období ich masového rozšírenia patrilo posielanie pozdravov z navštívených miest k bežným zvyklostiam kúpeľných hostí aj turistov. „Práve tie pohľadnice a v tom období, keď vznikli a masovo sa rozšírili, čiže koncom 19. a na začiatku 20. storočia, naozaj patrili k takým masovo komunikačným prostriedkom. Patrilo k bežnej praxi každého návštevníka kúpeľov alebo turistu posielať domov pohľadnicu odtiaľ, kde sa práve nachádzal a čo tam aj videl,“ skonštatoval.
Niektoré pohľadnice zaradilo múzeum do zbierok v posledných rokoch v rámci akvizičnej činnosti, a to aj s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Výstava je verejnosti prístupná do 29. novembra 2026.
„Na tejto výstave je vystavených takmer 1800 kusov pohľadníc zo 64 kúpeľných lokalít. Z toho 17 sa týka ešte existujúcich kúpeľov a zvyšných 47 lokalít predstavuje kúpele, ktoré už v súčasnosti nefungujú,“ ozrejmil.
Najväčšie zastúpenie majú Piešťany, z ktorých pochádza 690 pohľadníc. Nasledujú Trenčianske Teplice s 396 exemplármi. Ostatné kúpeľné lokality sú zastúpené v menšom počte. Z niektorých súčasných kúpeľov, napríklad z Dudiniec, múzeum nemá vo svojich zbierkach pohľadnicu vydanú v období monarchie.
Najstaršia vystavená pohľadnica pochádza z Trenčianskych Teplíc a bola odoslaná v roku 1894. O rok neskôr boli odoslané exempláre z Piešťan, Sliača, Korytnice a Rožňavských kúpeľov. Z roku 1896 pochádzajú ďalšie pohľadnice z Piešťan a Bardejovských kúpeľov.
K najzaujímavejším exponátom patria podľa Kostelníka najmä litografické pohľadnice, predovšetkým kolorované, ktoré vynikajú výtvarným spracovaním. „Patria medzi najzaujímavejšie a najkrajšie pohľadnice. Sú naozaj, dá sa povedať, aj umeleckými dielami. A plus aj tie najstaršie,“ priblížil.
Zbierkový fond múzea v súčasnosti obsahuje približne 7500 pohľadníc s kúpeľnou tematikou z rôznych období. Z toho približne 2700 zobrazuje Piešťany. Vystavené exempláre zahŕňajú aj rôzne varianty rovnakých pohľadov, pohľadnice od odlišných vydavateľov či exempláre s dodatočnými slovenskými nápisovými pečiatkami, ktoré dopĺňali pôvodné texty v maďarskom a nemeckom jazyku.
Výstava zároveň približuje význam pohľadníc v každodennom živote na prelome 19. a 20. storočia. V období ich masového rozšírenia patrilo posielanie pozdravov z navštívených miest k bežným zvyklostiam kúpeľných hostí aj turistov. „Práve tie pohľadnice a v tom období, keď vznikli a masovo sa rozšírili, čiže koncom 19. a na začiatku 20. storočia, naozaj patrili k takým masovo komunikačným prostriedkom. Patrilo k bežnej praxi každého návštevníka kúpeľov alebo turistu posielať domov pohľadnicu odtiaľ, kde sa práve nachádzal a čo tam aj videl,“ skonštatoval.
Niektoré pohľadnice zaradilo múzeum do zbierok v posledných rokoch v rámci akvizičnej činnosti, a to aj s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Výstava je verejnosti prístupná do 29. novembra 2026.