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Výstava prinesie návrat do atmosféry Vianoc v minulom storočí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Výstava približuje premeny vianočnej výzdoby, vkusu i rodinných tradícií predovšetkým v druhej polovici 20. storočia prostredníctvom historických vianočných ozdôb, dekorácií, pohľadníc.

Autor TASR
Zlaté Moravce 9. novembra (TASR) - Nostalgický návrat do atmosféry Vianoc v československých domácnostiach prináša výstava Kolekcia vianočných spomienok. V priestoroch múzea v Zlatých Moravciach ju pripravilo Ponitrianske múzeum v Nitre. Výstava potrvá do 27. januára budúceho roka, informovalo múzeum.

Výstava približuje premeny vianočnej výzdoby, vkusu i rodinných tradícií predovšetkým v druhej polovici 20. storočia prostredníctvom historických vianočných ozdôb, dekorácií, pohľadníc. Návštevníci môžu obdivovať sklenené a korálkové ozdoby, žinylkové dekorácie, či ďalšie typické ozdoby, ktoré sa kedysi odkladali a opakovane používali. Mnohé z nich sa stali súčasťou rodinných spomienok a odovzdávali sa z generácie na generáciu.

Výstava zároveň pripomína rozmanitosť výtvarného spracovania a materiálov vianočných ozdôb, ktoré odrážali dobový vkus, remeselnú zručnosť aj možnosti ich výroby.
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