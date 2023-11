Výstava Retro Vianoce v Revúcej predstaví ozdoby zo závodov na Gemeri

Revúca 28. novembra (TASR) - V Mestskom kultúrnom stredisku (MsKS) v Revúcej si budú môcť návštevníci v najbližších týždňoch prezrieť vianočné ozdoby z minulého storočia, ktoré boli ručne vyrábané v závodoch na Gemeri. Vernisáž Retro Vianoce sa uskutoční v stredu (29. 11.) popoludní.



"Ide o výstavu vianočných ozdôb, ktoré sa vyrábali pod výrobným družstvom Gemer v prevádzkach v Štítniku a Lubeníku," priblížila pre TASR riaditeľka MsKS v Revúcej Karin Kilíková. Ako dodala, na Gemeri boli v minulosti jediné strediská na výrobu vianočných ozdôb pre celé východné Slovensko.



Výstava Retro Vianoce návštevníkom predstaví vianočné ozdoby, ktoré sa kultúrnemu stredisku podarilo nakúpiť, množstvo exponátov inštitúcii darovala aj verejnosť. "Dostali sme sa aj ku kronike z tohto obdobia, vystavené tak budú fotografie aj texty o ich výrobe," dodala Kilíková. Výstavu si budú môcť návštevníci v priestoroch domu kultúry prezrieť do polovice januára každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 h.



V Štítniku a Lubeníku sa vianočné ozdoby vyrábali od roku 1954 do roku 2000. Väčšina produkcie bola exportovaná do zahraničia, okrem európskych krajín ozdoby smerovali aj do USA či Kanady. "Ručne maľované výrobky mali síce vyššiu cenu oproti konkurenčným z Ďalekého východu, ale zahraniční odberatelia si vždy cenili ich prácu viac, než strojovú od konkurencie," priblížilo MsKS v Revúcej.