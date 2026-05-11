Výstava Retrospektíva ponúka prierez tvorbou A. Lachovej
Autor TASR
Žilina 11. mája (TASR) - Prierez tvorbou odevnej dizajnérky Andrey Lachovej ponúka výstava Retrospektíva inštalovaná v Drotárskom pavilóne v areáli Budatínskeho hradu. Návštevníci môžu na výstave vidieť nielen prototypy atraktívnych odevov, ale aj voľnú tvorbu, v ktorej autorka pracuje s textilom a prevažne medeným drôtom. Informovala o tom Sabína Pavlíková z Považského múzea v Žiline.
Inšpiráciou pre vznik výsledných objektov a obrazov je tradičné remeslo pretvárané do súčasného výtvarného jazyka, blízkeho najmä mladej generácii. „Projekt Retrospektíva pri príležitosti môjho životného jubilea sa zameriava na reflexiu, rekonštrukciu a hodnotenie mojej doterajšej tvorby,“ priblížila Lachová.
Doplnila, že hlavným médiom jej tvorivej činnosti je práca s textilom a drôtom spracovaným rôznymi textilnými technikami. „V rámci aktuálneho projektu chcem divákom predstaviť aj sériu najnovších diel, ktoré reflektujú moje životné etapy a zároveň nadväzujú na textilnú tradíciu a tradíciu drotárstva ako jedinečného slovenského fenoménu,“ dodala Lachová.
Kurátorom výstavy je historik umenia Zdeno Hogh a prístupná pre návštevníkov bude do 14. júna. Výstava bola podporená z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.
