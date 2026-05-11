Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. máj 2026Meniny má Blažena
< sekcia Regióny

Výstava Retrospektíva ponúka prierez tvorbou A. Lachovej

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Inšpiráciou pre vznik výsledných objektov a obrazov je tradičné remeslo pretvárané do súčasného výtvarného jazyka, blízkeho najmä mladej generácii.

Autor TASR
Žilina 11. mája (TASR) - Prierez tvorbou odevnej dizajnérky Andrey Lachovej ponúka výstava Retrospektíva inštalovaná v Drotárskom pavilóne v areáli Budatínskeho hradu. Návštevníci môžu na výstave vidieť nielen prototypy atraktívnych odevov, ale aj voľnú tvorbu, v ktorej autorka pracuje s textilom a prevažne medeným drôtom. Informovala o tom Sabína Pavlíková z Považského múzea v Žiline.

Inšpiráciou pre vznik výsledných objektov a obrazov je tradičné remeslo pretvárané do súčasného výtvarného jazyka, blízkeho najmä mladej generácii. „Projekt Retrospektíva pri príležitosti môjho životného jubilea sa zameriava na reflexiu, rekonštrukciu a hodnotenie mojej doterajšej tvorby,“ priblížila Lachová.

Doplnila, že hlavným médiom jej tvorivej činnosti je práca s textilom a drôtom spracovaným rôznymi textilnými technikami. „V rámci aktuálneho projektu chcem divákom predstaviť aj sériu najnovších diel, ktoré reflektujú moje životné etapy a zároveň nadväzujú na textilnú tradíciu a tradíciu drotárstva ako jedinečného slovenského fenoménu,“ dodala Lachová.

Kurátorom výstavy je historik umenia Zdeno Hogh a prístupná pre návštevníkov bude do 14. júna. Výstava bola podporená z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním