Výstava Rezonancie v Nitre predstaví tvorbu Rudolfa Rabatina

Nitra 14. augusta (TASR) - Staré divadlo Karola Spišáka (SDKS) v Nitre predstaví tvorbu výtvarníka Rudolfa Rabatina. Výstavu s názvom Rezonancie sprístupní vo svojich priestoroch 8. septembra, kde potrvá do 31. októbra.



Maliar a pedagóg Rudolf Rabatin pôsobí na slovenskej výtvarnej scéne od začiatku 70. rokov 20. storočia. "Pre jeho tvorbu je charakteristické abstraktné maliarske podanie. Autor v posledných rokoch svojej tvorby transponuje vlastnosti hudby do vizuálnej maliarskej podoby. Z reálnych situácií prechádza do sfér, v ktorých sa prelína realita so súzvukom súčasného diania i života. Sú to jeho vnútorné výpovede i posolstvá," uviedla o tvorbe umelca kurátorka výstavy Marta Hučková Kocianová.



Ako doplnila, Rabatin realizoval množstvo individuálnych výstav na Slovensku i v zahraničí. "Jeho diela sa nachádzajú v galerijných a muzeálnych fondoch, tiež v súkromných zbierkach milovníkov umenia na Slovensku a v zahraničí. Žije a tvorí v Poprade," doplnila Hučková Kocianová.