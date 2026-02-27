< sekcia Regióny
Výstava Rimania a Slovensko príde do Trenčína v upravenej podobe
Autorom námetu je Juraj Kucharík zo SNM - Historického múzea.
Autor TASR
Trenčín 27. februára (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) sa v tomto roku stáva aktívnou súčasťou programu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 prostredníctvom spoločného projektu s Trenčianskym múzeom v Trenčíne. Výstava Rimania a Slovensko po úspešnom uvedení v Bratislave príde v máji do Trenčína v lokálne upravenej podobe. Informovala o tom vedúca komunikačného oddelenia Trenčianskeho múzea Katarína Špačková.
Obohatená a upravená podoba výstavy je pripravená špeciálne pre Trenčín a kladie dôraz na jeho výnimočné postavenie v rímskej dobe. Výstava predstavuje dejiny územia dnešného Slovenska v 1. až 4. storočí, keď sa nachádzalo na hranici Rímskej ríše ako priestor obchodných kontaktov, vojenských výprav, stretov kultúr aj diplomatických rokovaní. Návštevníci uvidia originálne archeologické nálezy od vojenskej výzbroje, predmetov každodenného života až po mimoriadne nálezy z kniežacích hrobov.
Autorom námetu je Juraj Kucharík zo SNM - Historického múzea. Na výstave sa podieľalo 12 kurátorov zo šiestich odborných a pamäťových inštitúcií. Na doplnenej trenčianskej verzii spolupracuje Peter Schreiber, kurátor z Trenčianskeho múzea v Trenčíne.
„Pre Trenčianske múzeum je cťou hostiť výstavu, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie archeologicko-historické projekty posledných rokov. Rimania a Slovensko prinášajú do Trenčína jedinečný príbeh nášho mesta v európskom kontexte a zároveň posilňujú jeho postavenie v roku EHMK,“ uviedol riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter Martinisko.
Podľa generálnej riaditeľka SNM Vieroslavy Bernátovej každá spolupráca, ktorá prepája odborné kapacity, regionálnu identitu a európsky kontext, má pre SNM veľký význam.
„Projekt Rimania a Slovensko potvrdzuje, že spoločnými silami vieme prinášať kvalitné výstavy, ktoré majú odbornú hĺbku a zároveň sú zrozumiteľné širokej verejnosti. Sme radi, že SNM sa týmto spôsobom stáva súčasťou programu EHMK Trenčín 2026,“ zdôraznila Bernátová.
Slávnostná vernisáž sa uskutoční 5. mája o 17.00 h v priestoroch budovy kasární na Trenčianskom hrade. Pre verejnosť ju sprístupnia od 6. mája.
