Výstava Roľník a jeho svet v Martine prezentuje agrárnu kultúru

Martin 24. októbra (TASR) – Na výstave Roľník a jeho svet v Etnografickom múzeu Slovenského národného múzea (SNM) v Martine sa môžu návštevníci zoznámiť s agrárnou kultúrou, ktorá odzrkadľovala svet roľníkov. Podľa kultúrno-propagačnej manažérky SNM Mileny Kiripolskej predstavuje múzeum vedecké skúmanie agrárnej kultúry v spolupráci s Ústavom etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied.



Doplnila, že výstava rozvíja tému v dvoch líniách. „Cieľom prvej je priblížiť historický vývin vedeckého záujmu o prácu roľníka, jeho kultúru, ale aj dobové, kultúrno-historické okolnosti, ktoré ho podmieňovali. Návštevník sa zoznámi s významnými osobnosťami slovenskej vedy a literatúry, ktoré priniesli nielen umelecký obraz tradičnej roľníckej kultúry, ale i veľa cenných etnografických a historických poznatkov. Z tohto základu vznikla súčasná etnografia ako vedná disciplína s jej pendantom v slovenskom múzejníctve,“ vysvetlila Kiripolská.



Okrem vidieka prichádzal intelektuálny záujem o svet roľníka aj z mestského prostredia. „Jedným z charakteristických reprezentantov bol Turčiansky Sv. Martin, kde sídlili významné kultúrne a vedecké inštitúcie, ako Muzeálna slovenská spoločnosť, Matica slovenská a Slovenské národné múzeum. Veľkoplošná fotografia, textovo-obrazové panely a zariadenie pracovne vtiahne návštevníka do života martinského intelektuála z 20. – 30. rokov 20. storočia,“ podotkla kultúrno-propagačná manažérka SNM.



Druhá tematická línia prezentuje svet roľníka formou modelovej situácie – dobovej roľníckej usadlosti z 20. – 30. rokov 20. storočia, ktorá bola základným sociálnym priestorom života roľníckej rodiny. „Na výstave je znázornené obydlie stredne majetnej roľníckej rodiny z Turca v mierke 1:1. Predstavuje domácnosť pozostávajúcu z izby, pitvora, komory a čiernej kuchyne. Stodola je umiestnená pri obytnom dome na účel prezentácie trojrozmerných predmetov z agrárnej kultúry. Sú rozdelené do typologických kolekcií – napríklad motyky, orné, žatevné a mlatobné náradie,“ dodala Kiripolská.



Fotografie významných fotografov a etnografov, napríklad Karola Plicku, Pavla Socháňa, Jána Dérera, dopĺňajú opis poľnohospodárskych prác, ktoré roľníkov zamestnávali od skorej jari do zimy. „Do robôt okolo domácnosti a hospodárstva boli odmalička zapájané i deti. Ich povinnosti budú môcť spoznať nielen najmenší návštevníci, pre ktorých sú pripravené aj mnohé zaujímavé aktivity,“ uzavrela Kiripolská.



Výstava Roľník a jeho svet potrvá v budove Etnografického múzea SNM do 18. septembra 2022.