Výstava Roztočme farby v Žiari nad Hronom propaguje myšlienku inklúzie
Autor TASR
Žiar nad Hronom 11. augusta (TASR) - Približne 70 umeleckých diel od ľudí s hendikepom môže aktuálne verejnosť obdivovať vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho centra (MsKC) v Žiari nad Hronom. Výstavu s názvom Roztočme farby tvoria diela z letného umeleckého inkluzívneho workshopu organizovaného občianskym združením (OZ) Okáčik.
„Obrazy sú inšpirované dielom anglického umelca Simona Bulla, ktorý je známy tým, že robí techniku Spin art,“ poznamenala pre TASR štatutárna zástupkyňa OZ Okáčik Ľubica Mokrošová s tým, že ide o liatie farieb na točiace sa plátno.
Prevažná časť vystavovaných obrazov vznikla podľa nej na celoslovenskom umeleckom workshope, ktorý organizovali v Žiari nad Hronom koncom júna. „Bolo to také trojgeneračné stretnutie, tvorili deti, ich rodičia a pripojili sa aj starí rodičia, čo nás veľmi teší,“ podotkla Mokrošová s tým, že najväčšou odmenou bolo vidieť radosť detí a ich rodičov, keď videli svoje diela na výstave.
Vystavované obrazy vznikli štyrmi rôznymi technikami liatia farieb, pričom každá z nich si vyžaduje inú hustotu farieb. Najnáročnejšie na príprave celého projektu bolo podľa Mokrošovej prispôsobiť a zohnať pomôcky na to, aby touto technikou mohli tvoriť. Tie sa im podarilo zakúpiť za finančné prostriedky získané prostredníctvom dobročinnej výzvy.
Celý projekt i 21-ročná činnosť združenia sú podľa nej zamerané na hlavný cieľ, a to spájať dva svety - svet zdravých so svetom zdravotne znevýhodnených detí. „Robíme to rôznymi aktivitami a nielen cez výtvarné umenie,“ podotkla s tým, že pripravujú program, ktorý dáva šancu rôznym ľuďom s hendikepom, aby zvládli to, čo zdraví ľudia.
„Chceme aj touto výstavou a cez výtvarné umenie hlavne vysielať signál do verejnosti a byť inšpiráciou pre iné organizácie, že sa dá aj formou voľného času a priateľstva šíriť hlavné naše myšlienky, ktorými sú ľudskosť, empatia, spolupatričnosť a hlavne úcta k inakosti,“ uviedla Mokrošová.
Do projektu, ktorého autorom bol Peter Mokroš, bolo zapojených aj približne desať dobrovoľníkov. Mokrošová doplnila, že výstava v MsKC potrvá do 25. augusta. Po jej ukončení sa individuálne obrazy vrátia späť k svojim autorom, tri kolektívne diela poputujú do dobročinnej aukcie na portáli Dobrobot.cz. Vybrané obrazy si môže verejnosť zakúpiť a zároveň tak podporiť aktivity združenia prostredníctvom jeho internetovej stránky.
