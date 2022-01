Výstava Scheerovanie pripomenie tvorbu Michala Maximiliána Scheera

Nitra 8. januára (TASR) – Vo vestibule Mestského úradu v Nitre bude od 10. do 28. januára sprístupnená výstava s názvom Scheerovanie. Venovaná je tvorbe architekta Michala Maximiliána Scheera a koná sa pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia.



Výstava predstaví Scheerovu tvorbu na území Nitry, kam sa presťahoval v 50. rokoch minulého storočia. „V Nitre žil až do svojej smrti a práve tamojšie pôsobenie predstavuje vrcholné obdobie jeho tvorivej aktivity. V roku 1958 navrhol prvý smerný územný plán mesta a urbanistické riešenia sídliska. Za obytný dom v Párovciach získal v roku 1965 Cenu Dušana Jurkoviča. Ním naprojektované sídlisko Chrenová I. je zaradené do architektonicko-urbanistickej knihy UNESCO. Podieľal sa tiež na tvorbe väčších obytných súborov na Štúrovej ulici a na Predmostí,“ informovala nitrianska radnica.



Scheer patril medzi významných slovenských architektov modernej architektúry tvoriacich v duchu funkcionalizmu. Narodil sa 7. januára 1902 v Považskej Bystrici. Jeho najvýznamnejšími pôsobiskami boli pred vojnou Žilina a po vojne Nitra. Okrem Ceny Dušana Jurkoviča dostal aj štátne vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu a Spolok architektov Slovenska mu v roku 1992 udelil Cenu Emila Belluša za celoživotné dielo. Zomrel v Nitre 9. februára 2000 vo veku 98 rokov.