Výstava Secesia na Liptove približuje vplyv na stavby či obliekanie
Liptovský Hrádok 14. augusta (TASR) - Výstava Secesia na Liptove v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok sa zameriava na život z čias prelomu 19. a 20. storočia, keď Liptov a jeho mestá výrazne ovplyvnila elegantná, ornamentálna a farbistá secesia. Práve tá priniesla na Liptov prvých rekreantov, ovplyvňovala vzhľad stavieb a spôsob života i obliekania súčasníkov. Ako TASR informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková, výstava je dôkazom bohatosti zbierkového fondu Liptovského múzea.
„Na prelome 19. a 20. storočia patril Liptov medzi rýchlo rozvíjajúce sa regióny. Dôležitú úlohu pritom zohrala stavba Košicko-bohumínskej magistrály. Vtedy sa trendová secesia vďaka dostatku finančného kapitálu miestnych obyvateľov dokázala presadiť aj na Liptove,“ uviedla Križková.
Človeka dnešných čias s človekom v období secesie pred vyše sto rokmi spája hľadanie možnosti, ako si oddýchnuť. „Na Liptove preto vznikali prvé kúpele. V Korytnici, na Štrbskom Plese či v Ľubochni, kde si ľudia chodili oddýchnuť. Secesia sa však neprejavovala len na stavbách a fasádach domov, ale aj v každodennom živote či v móde, kde dochádzalo k uvoľňovaniu strihov, zvyšovaniu pohodlia pri obliekaní. Tiež sa objavujú nové materiály a farebnosť,“ priblížila kurátorka Liptovského múzea Simona Sliacka s tým, že do predmetov každodennej potreby v domácnosti vnášala secesia aj na bežne používaných predmetoch v kuchyni či v jedálni bohatosť vzorov a farieb.
Výstava necháva návštevníka nahliadnuť na exponáty od secesných tlačovín a drobných dekoračných predmetov cez oblečenie, odevné súčiastky a doplnky až po vybavenie domácnosti. „Po úspešnom uvedení v Liptovskom múzeu Ružomberok a Múzeu Čierny orol Liptovský Mikuláš je výstava v Národopisnom múzeu Liptovský Hrádok prístupná do konca novembra,“ doplnila Križková.
