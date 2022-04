Výstava Skvosty Aponiovskej knižnice predstaví vzácne exempláre kníh

Oponice 20. apríla (TASR) – Aponiovská knižnica oslávi desiate výročie svojho návratu do Oponíc výstavou exponátov zo svojich zbierok. Výstavu s názvom Skvosty Aponiovskej knižnice otvoria 27. apríla v oponickom kaštieli.



Návštevníci si budú môcť pozrieť viaceré vzácne historické knihy i dobovú korešpondenciu rodiny Aponiovcov. "Výstava obsahuje napríklad prácu gréckeho rečníka Isocrata z roku 1519, aktá pápežov, prvé tlače z obdobia reformácie i dielo Olympie Fulvie Moraty zo 16. storočia. Dnes nám to znie neuveriteľne, ale toto dielo je výnimočné už tým, že ho napísala žena," uviedol Správca Aponiovskej knižnice Ondrej Šomodi.



Súčasťou výstavy budú aj básne Michelangela Buonarotiho, spisy Galilea Galileiho a Isaaca Newtona. "Nebude chýbať tvorba Pietra Aretina, či dielo slávneho Giordana Bruna z roku 1585. K nim sa pridajú aj zaujímavé rukopisné knihy. Počas prehliadky návštevníkom predstavíme zdigitalizované tlače 16. storočia," doplnil Šomodi.



Ako pripomenul, Aponiovskú knižnicu založil gróf Anton Juraj Aponi v roku 1774 vo Viedni. "Ako milovník a zberateľ kníh ich vždy dôsledne vyberal a do nákupu investoval obrovské peniaze. Niektoré z nich nájdeme v Oponiciach dodnes. Rokmi knižnica zažila obdobia slávy i pádov, niekoľko sťahovaní a prešla rukami majiteľov, z ktorých nie všetkým išlo o jej zveľaďovanie. Po rokoch útrap sa Aponiovská knižnica vrátila na jeseň roku 2011 domov, do rodového kaštieľa Aponiovcov v Oponiciach, kde gróf Anton Aponi pre knižnicu nechal v polovici 19. storočia pristavať celé krídlo," dodal Šomodi.