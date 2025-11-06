< sekcia Regióny
Výstava Stredoškolák - Hrdina remesla v Trenčíne predstaví školy
Autor TASR
Trenčín 6. novembra (TASR) - Výstava Stredoškolák - Hrdina remesla po 24. raz predstaví ponuku stredných škôl v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK). Podujatie sa uskutoční v priestoroch Mestskej športovej haly v Trenčíne vo štvrtok a v piatok (7. 11.). TASR o tom informovala referentka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK Patrícia Mutňanská.
„Počas dvoch dní sa hala premení na prehliadku stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, mladých talentov a remeselnej zručnosti,“ uviedla Mutňanská.
Podujatie podľa nej predstaví široké spektrum odborov a zameraní od strojárstva, elektrotechniky, energetiky, stavebníctva či chémie, až po umenie, obchod, služby a poľnohospodárstvo. Žiaci základných škôl, rodičia i široká verejnosť tak získajú informácie o možnostiach stredoškolského štúdia priamo od študentov a pedagógov. „Súčasťou dvojdňového podujatia bude aj sprievodný program, ktorý bude zahŕňať ukážky manuálnej zručnosti žiakov, odborné semináre, módne prehliadky a kultúrne vystúpenia,“ doplnila Mutňanská.
