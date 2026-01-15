< sekcia Regióny
Výstava Svätice prináša sakrálnu tvorbu, ktorá formovala Oravu
Autor TASR
Dolný Kubín 15. januára (TASR) - Výstava Oravskej galérie s názvom Svätice prináša výber diel zo 17. až 20. storočia, zachytávajúcich zobrazenia ženských svätíc v rôznych umeleckých disciplínach od maľby, plastiky, grafiky, fotografie až po sklomaľbu. V priestoroch Župného domu v Dolnom Kubíne bude verejnosti prístupná do 15. februára.
Cieľom výstavy je zdôrazniť nielen rozmanitosť výtvarných techník, ale aj široké zastúpenie zbožných žien v sakrálnom umení regiónu. „Diela pochádzajú výlučne zo zbierok Oravskej galérie, ktorých podoba sa formovala počas viac než 60 rokov jej existencie. Návštevníci tak získajú jedinečný pohľad na to, ako sakrálne umenie sprevádzalo každodenný život obyvateľov Oravy,“ uviedli z galérie.
Výstava prezentuje tvorbu profesionálnych umelcov aj insitných autorov, najmä v oblasti sklomaľby a drobnej sakrálnej plastiky. „Osobitný priestor je venovaný ikonografii ženských svätíc - ich tradičné atribúty, ako zlomené koleso, veža s tromi oknami, kniha, meč, kríž či palmová ratolesť, pomáhajú návštevníkom identifikovať jednotlivé postavy a porozumieť ich symbolike,“ priblížili s tým, že dominantou výstavy je obraz Nájdenie sv. Kríža, v ktorom významné miesto zaujíma postava svätej Heleny. Dielo pôvodne pochádza z bočnej kaplnky kostola v zatopenej obci Slanica a predstavuje jeden z najcennejších exponátov.
V expozícii sú zastúpené aj ďalšie svätice ako sv. Barbora, sv. Katarína, sv. Anna či Panna Mária v rôznych ikonografických podobách vrátane Sedembolestnej a Madony s Ježišom. Výstava obsahuje aj sériu miniatúrnych grafík, medzi ktorými sú dve dokolorované grafiky sv. Kataríny a sv. Barbory s rozmermi nepresahujúcimi desať centimetrov.
„Výstava Svätice ponúka pohľad na sakrálnu tvorbu, ktorá výrazne formovala výtvarné i duchovné dedičstvo Oravy. Galéria tak predstavuje diela, ktoré dlhodobo inšpirovali umeleckú tvorbu aj náboženský život regiónu,“ dodali z Oravskej galérie.
